«Gazzetta dello Sport» avança: Rafa Benítez sucede a Ancelotti no Real Madrid

Nos escombros de uma temporada 2014/2015 sem títulos, o Real Madrid parece pretender mudar de rumo técnico, enveredando pela escolha de um novo treinador que tome o lugar do aparentemente já proscrito Carlo Ancelotti, vencedor da Liga dos Campeões da temporada passada, em Lisboa. O alvo escolhido será, segundo o diário desportivo «Gazzetta dello Sport», Rafael Benítez, actual técnico do Nápoles.

O jornal desportivo junta-se assim à cadeia de informação «Sky Italia» e avança com o novo dado que coloca o treinador italiano na porta da saída do Santiago Bernabéu e Rafa Benítez no sentido contrário, a caminho de tomar as rédeas da equipa galáctica. Caso se confirme a contratação (a rescisão de Ancelotti poderá acontecer já após o fim da Liga, no Domingo), Benítez regressará a uma casa que conhece - treinou a equipa B madrilena no início da sua carreira de técnico.

Carlo Ancelotti, que ergueu a «La Décima», voltou a falhar o ataque ao campeonato espanhol e o tom das críticas negativas subiu quando se esvaíu a hipótese do Real Madrid se sagrar campeão nacional e, aliada a isso, a eliminação europeia diante da Juventus.

Natural de Madrid, Rafael Benítez, de 55 anos, voltará assim ao futebol espanhol dez anos depois, numa carreira feita de passagens por Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valência, Liverpool, Internazionale, Chelsea e, actualmente, Nápoles. No currículo traz, por exemplo, duas Ligas Europa, uma «Champions», dois campeonatos espanhóis e um Campeonato Mundial de Clubes.