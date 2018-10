José Viterbo, o amuleto dos «estudantes», fica em 2015/2016

O treinador da Académica, José Viterbo, confirmou aos microfones da RTP, que irá permanecer no cargo de técnico dos «estudantes» na temporada 2015/2016. O técnico de 53 anos pegou nas rédeas da «Briosa» numa altura em que o clube se afundava em maus resultados - com um punhado quase milagroso de vitórias e empates, Viterbo guinou o leme e alinhou a Académica com a manutenção na Primeira Liga.

José Viterbo, natural de Coimbra, tomou o comando da Académica em Fevereiro, substituindo Paulo Sérgio, e angariou 14 pontos que foram decisivos para o objectivo da permanência da primeira divisão portuguesa. Os resultados positivos e o bom relacionamento com os jogadores foram suficientes para convencer a direcção do clube da cidade de Coimbra a manter o técnico em 2015/2016.

«Vamos começar, depois do jogo com o Guimarães, a começar a pensar em retocar o plantel para podermos realizar um trabalho mais profícuo na próxima época» revelou Viterbo à RTP.