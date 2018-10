F1: Lewis Hamilton na frente dos treinos livres do Mónaco

O GP do Mónaco é um dos pontos altos da temporada de Fórmula 1, onde os mais entusiastas dizem que os verdadeiros pilotos se mostram nas ruas do principado. Para já, Lewis Hamilton foi o mais rápido nas duas sessões de treinos livres.

Treinos Livres 1

Sendo o GP do Mónaco um circuito citadino, existe uma maior probabilidade de acidentes, mas por outro lado, os monolugares menos rápidos estão quase em pé de igualdade com os mais rápidos.

Foi o que aconteceu na FP1, quando o Toro Rosso de Max Verstappen, que se estreia no Principado num F1, e Daniel Ricciardo conseguiram os 2º e 3º melhores tempos, respectivamente. Na frente, Lewis Hamilton foi o mais forte, tirando muito tempo ao seu colega de equipa e vencedor da edição do GP do Mónaco de 2014, Nico Rosberg. O alemão conseguiu apenas o 9º tempo da manhã, com pilotos como Carlos Sainz Jr. e Pastor Maldonado à sua frente.

A McLaren, que pode ter este fim de semana uma hipótese de pontuar pela primeira vez este ano, fez um check up completo ao carro de Jenson Button por precaução. A verdade é que durante a sessão, Button teve problemas com a 4ª e 5ª velocidades. Ainda assim, o britânico consegui completar 15 voltas e marcar o 12º tempo, atrás do seu colega de equipa, Fernando Alonso.

Tempos da FP1:

1. Lewis Hamilton 1:18.750

2. Max Verstappen 1:18.899

3. Daniel Ricciardo 1:19.086

4. Sebastian Vettel 1:19.134

5. Carlos Sainz 1:19.245

6. Pastor Maldonado 1:19.454

7. Daniil Kvyat 1:19.520

8. Kimi Raikkonen 1:19.679

9. Nico Rosberg 1:19.762 1.012 47

10. Felipe Massa 1:19.766 1.016 32

11. Fernando Alonso 1:19.791 1.041 28

12. Jenson Button 1:20.202 1.452 15

13. Romain Grosjean 1:20.274 1.524 34

14. Sergio Perez 1:20.619 1.869 35

15. Nico Hulkenberg 1:20.784

16. Felipe Nasr 1:20.857

17. Valtteri Bottas 1:20.917

18. Marcus Ericsson 1:21.219

19. Will Stevens 1:23.234

20. Roberto Merhi 1:23.404

Treinos Livres 2

A possibilidade de chover durante a segunda sessão de treinos livres era grande, como tal, até Lewis Halmilton saiu cedo da box para conseguir efectuar o maior número de voltas antes o mau tempo chegar.

Passados apenas 15 minutos do início da sessão, Roberto Merhi, o espanhol da Manor, bateu com a frente do carro nas protecções laterais do circuito, depois do túnel. O piloto explicou que se excedeu e que o Manor ainda não tem a aderência necessária.

O acidente do espanhol levou a uma situação de bandeiras vermelhas, levando toda a gente para as boxes. Nessa altura começou a chover, o que fez com que ninguém se atrever-se a ir para a pista, com o recomeço da sessão, com o piso muito molhado... excepto Pastor Maldonado, que saiu da sua box, com o Lotus equipado com pneus super macios. Um descalabro fenomenal da equipa, que com o piso na situação que estava, nem sequer valia a pena sair para marcar tempo, quanto mais sair com pneus para piso seco.

O colombiano regressou às boxes e, juntanso-se aos restantes pilotos, daí não saiu até poucos minutos do fim da sessão. Foram vários os pilotos que afirmavam não valer a pena sair e rodar o carro naquelas condições, já que era demasiado arriscado e a previsão para o resto do fim de semana é de tempo seco.

Quando os pilotos começaram a sair, ainda marcaram tempos, mas como é óbvio, nenhum conseguiu melhorar. A maioria saiu com pneus intermédios, mas Rosberg e Hamilton decidiram montar os pneus de chuva nos Mercedes. Pouca história para contar da segunda sessão de treinos do Mónaco.

Tempos da FP2:

1. Lewis Hamilton 1:17.192

2. Nico Rosberg 1:17.932

3. Sebastian Vettel 1:18.295

4. Kimi Raikkonen 1:18.543

5. Daniil Kvyat 1:18.548

6. Carlos Sainz 1:18.659

7. Max Verstappen 1:18.782

8. Fernando Alonso 1:18.906

9. Nico Hulkenberg 1:19.151

10. Romain Grosjean 1:19.266

11. Sergio Perez 1:19.300

12. Felipe Massa 1:19.560

13. Valtteri Bottas 1:19.566

14. Pastor Maldonado 1:19.577

15. Jenson Button 1:19.606

16. Daniel Ricciardo 1:19.639

17. Felipe Nasr 1:20.263

18. Roberto Merhi 1:22.017

19. Will Stevens 1:22.943