Radio Deutschland: Após fracasso de Ancelotti, Klopp pode estar a caminho do Real

A crise técnica está instalada em Santiago Bernabéu. Na sequência do fracasso desportivo da actual temporada, a saída de Carlo Ancelotti parece ser inevitável e muitos têm sido os rumores sobre quem será o novo treinador dos «merengues». Já depois de ser ter faldo de Rafa Benítez, e tantos outros, agora é vez de Jurgen Klopp. A garantia é dada pela alemã Radio Deutschland.

O ainda treinador do Borussia Dortmund já terá inclusive um acordo com Fiorentino Pérez para próximas três temporadas, ou seja, válido até junho de 2018. Contudo, fontes próximas do processo garantem também que o treinador alemão, que anunciara a saída do Borussia Dortmund a 15 de Abril, só irá decidir o seu futuro quando deixar definitivamente o clube , a fim de não colocar pressão e algum mau-estar entre os seus jogadores, que têm ainda a final da Taça da Alemanha - esta será jogada contra o Wolfsburgo no dia 30 de Junho.

Caso se confirme, esta será a terceira experiência de Jurgen Klopp num clube diferente, como treinador. No currículo já conta já com duas Bundesligas, uma Taça Alemã, três supertaças e ainda uma final da Liga dos Campeões, na qual perdeu contra o Bayern de Munique.