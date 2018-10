«Gràcies Xavi - 23 Maig 2015»: Xavi despede-se do seu coração 'blaugrana'

O clássico médio Xavi Hernández despedir-se-á amanhã da Liga nacional espanhola, ao jogar o último jogo na prova com a camisola «blaugrana» vestida. O jogador de 35 anos, que nunca conheceu outro clube na vida, está de partida para uma experiência no Qatar, prestes assim a quebrar uma ligação com o clube que remonta à época 1991/1992, quando um pequeno Xavi dava os primeiros passos rumo ao profissionalismo.

Xavi Hernández: um dos símbolos do Barcelona mais vitorioso da História

Xavi, construtor de jogo e passador maravilhoso, um dos corações do histórico «tiki-taka», marcou a época mais gloriosa da História do Barcelona, ajudando o clube catalão a conquistar 3 Ligas dos Campeões, 8 campeonatos de Espanha, 2 Taças do Rei, 6 Supertaças espanholas, 2 Supertaças europeias e dois Campeonatos do Mundo de Clubes.

Tranquilo dentro de campo, eficiente na leitura do jogo, dono de uma condução de bola magistral e de uma inteligência superior na compreensão táctica do jogo, Xavi foi a cara do «tiki-taka» durante vários anos, transpondo essa magia técnica e táctica para a selecção espanhola e contribuindo para a época áurea da «La Roja».

Agora, de partida para o clube Al-Sadd, Xavi joga o último jogo na liga espanhola, o antepenúltimo pelo Barcelona, partida diante do Deportivo, em Camp Nou, onde se festejará a consagração simbólica do novo campeão. Será alvo de uma homenagem por parte do clube que serviu de forma tão leal: «Gràcies Xavi - 23 Maig 2015», poder-se-á ler amanhã nas camisolas do Barcelona (Obrigado Xavi - 23 Maio 2015).

Conferência de despedida

«Gostaria de anunciar a minha saída do Barcelona no final desta temporada. É uma decisão definitiva. É difícil, mas é o momento de sair e mudar de ares», declarou ontem numa conferência de imprensa de despedida. «Tomei a decisão há uns meses. O clube ofereceu-me uma proposta de renovação nas últimas semanas que me fez pensar muito, mas é o momento de ir-me», confirmou Xavi, que reiterou o seu amor pelo clube do coração, «o melhor clube do mundo», reforçou.