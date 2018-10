Vendas em progresso: passes de Salvio e Gaitán negociados em Londres

As últimas informações obtidas pelo Correio da Manhã dão conta de negociações em progresso no intuito de transferir Salvio e Gaitán, duas das pedras preciosas do Benfica. Os passes dos dois argentinos estão neste momento a ser negociados, em Londres, pelo intermediário Jorge Mendes e pelo presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira.

Fontes próximas de Vavel Portugal indicam que o facto dos passes de ambos os jogadores estarem a ser negociados em Londres não significa que ambos os jogadores embarquem para a Premier League. Ao que Vavel conseguiu apurar, Gaitán estará próximo de assinar por um clube inglês (Manchester City e United estão na frente pelo extremo) mas Salvio poderá ter como destino Espanha ou Rússia.

O contrato de Nicolás Gaitán possui uma cláusula de 35 milhões de euros mas a sua transferência deverá fixar-se nos 30 milhões de euros, com os restantes 5 a serem pagos sob objectivos e condições futuras. Os contornos da transferência de Eduardo Salvio ainda estão longe da total definição - o extremo direito tem uma cláusula de 60 milhões de euros mas deverá ser negociado por valores a rondar os 35 milhões de euros.