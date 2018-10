Qualificação para o GP do Mónaco 2015 de F1

14:03 Amanhã há mais, com a corrida. Até lá!

14:02 E assim termina a qualificação da Formula 1 no Mónaco, com Lewis Hamilton a conseguir a sua primeira pole-position da sua carreira, conseguindo bater o seu companheiro de equipa. Mas é mais um monopólio da Mercedes, com Sebastian Vettel a ser "o melhor do resto".

14:00 Rosberg aborta a sua volta final, enquanto que Lewis Hamilton confirma a pole com 1.15,098. Sebastian Vettel é o terceiro, seguido pelos Red Bull de Ricciardo e Kvyat. Kimi Raikkonen é o sexto, seguido pelo Force India de Sergio Perez, o Toro Rosso de Max Verstappen. Carlos Sainz Jr. e Pastor Maldonado fecham o "top ten".

13:58 Sergio Perez vai ficar definitivamente nas boxes, porque já usou todos os jogos de pneus.

13:55 Os carros voltam à pista para a última tentativa de marcar tempos.

13:53 Ricciardo é o quarto, a mais de oito centésimos de segundo de Hamilton.

13:52 Vettel faz o terceiro tempo, à frente de Daniil Kvyat.

13:51 Hamilton agora faz um tempo digno desse nome: 1.15,304. Rosberg fica atrás em cerca de um centésimo de segundo.

13:50 Hamilton marcou um tempo, mas Perez faz 1.17,912.

13:48 Começou a Q3, com todos os carros na pista para tentar marcar um tempo.

13:44 Enquanto que os pilotos se preparam para a Q3, parece que os pilotos continuam a lutar para aquecer os pneus moles, e o tempo parece degradar-se um pouco mais, com ameaça de chuva.

13:40 Acabou a Q2 na qualificação, com entre os que não se qualificaram ficaram os McLaren de Fernando Alonso e Jenson Button, o Williams de Felipe Massa, o Lotus de Romain Grosjean, o Force India de Nico Hulkenberg.

13:39 Nico Rosberg trava tarde demais na travagem para Ste Devote, mas mesmo assim, conseguiu marcar o melhor tempo.

13:37 Kvyat é quarto e supera os Toro Rosso.

13:37 Maldonado é quinto.

13:36 As temperaturas no asfalto baixaram mais um bocado e os pilotos tem mais dificuldade em marcar tempo com os pneus super moles.

13:33 Hamilton é apenas o terceiro, a milésimos de Vettel.

13:32 Rosberg faz 1.15,471 e e o primeiro.

13:31 Raikkonen é segundo, seguido por Verstappen.

13:30 Vettel volta ao primeiro posto, quando Alonso para na zona das Piscinas.

13:28 Vettel faz 1.18,721, mas... Sergio Perez faz melhor!

13:26 A Sky Sport segue agora no carro de Sebastian Vettel, enquanto começam a ser marcados os primeiros tempos.

13:25 Começou a Q2, com a temperatura do asfalto sem alterações, o que poderá fazer com que os pilotos lutem para conseguir aquecer os pneus.

13:18 E já acabou a Q1, com os não-qualificados a serem os Manor de Will Stevens e Roberto Merhi, o Williams de Valtteri Bottas e os Sauber de Felipe Nasr e de Marcus Ericsson

13:14 Maldonado faz o quarto tempo, enquanto que Hulkenberg sofreu um toque em Mirabeau, mas sem grandes consequências. Ao mesmo tempo, Alonso já marcou um tempo, e é décimo.

13:13 Em termos de pilotos em perigo, os Manor e o McLaren de Jenson Button andam por lá.

13:11 Vettel faz o terceiro melhor tempo, mas é um segundo mais lento do que os Mercedes. Ao mesmo tempo, Rosberg melhora, com 1.15,528 e fica na frente na tabela de tempos.

13:10 Hamilton faz 1.16,588, enquanto que Felipe Nasr faz o quarto melhor tempo com o seu Sauber.

13:08 Rosberg melhora o seu tempo, mas é mais lento em 116 centésimos.

13:07 O holandês diminui para 1.18,651, mas Vettel melhora para 1.18,323. A seguir, os Mercedes fazem 1.16,884, através de Hamilton.

13:05 Verstappen marca tempo, com 1.19,803 com o seu Toro Rosso.

13:02 Enquanto que os carros começam a dar as suas primeiras voltas, também deveremos recordar que Romain Grosjean terá uma penalização de cinco lugares porque já trocou de caixa de velocidades.

13:00 Luz verde, para dizer que a temperatura atmosférica é de 19 graus, e do asfalto de 29 graus. Os pilotos rterão dificuldades em aquecer os pneus.

12:58 Dois minutos para o inicio da qualificação. Tudo pronto para começar na corrida mais iconica da temporada.

12:55 E houve mais incidentes desse tipo num passado mais distante: Ayrton Senna fez uma volta lenta em 1985 o suficiente para prejudicar a volta do Ferrari de Michele Alboreto.

12:53 Nada que não tenha acontecido no passado. Em 2006, michael Schumacher "estacionou" em La Rascasse, prejudicando a volta de Fernando Alonso. Os comissários viram a manobra e decidiram penalizar, colocando-o na última posição da grelha.

12:50 A cinco minutos da qualificação, a Sky Sports recorda a qualificação do ano passado, com Nico Rosberg a conseguir incomodar a volta de Lewis Hamilton o suficente para para o prejudicar, quando ele se despistou no final da descida do Mirabeau.

12:45 Faltam 15 minutos, e o tempo está nublado, embora não há risco de chuva. Aliás, o sol espreita de vez em quando em Monte Carlo.

12:37 Em contraste, Jenson Button conseguiu levar o seu McLaren para o oitavo lugar na tabela de tempos. Fernando Alonso é apenas 14º.

12:35 Quem desiludiu foram os Williams, que foram apenas 15º e 16º, com Valtteri Bottas a ser melhor do que Felipe Massa. Mas isso pode não ser mais do que uma preparação para a qualificação.

12:32 Daniel Ricciardo fez o quarto tempo, na frente do Toro Rosso de Carlos Sainz Jr. e do segundo Ferrari de Kimi Raikkonen.

12:30 A meia hora do começo da qualificação, máquinas e pilotos aprontam-se nas ruas do Principado, e no terceiro treino livre, Sebastian Vettel conseguiu bater os Mercedes para ficar com o melhor tempo.

12:16 A Mercedes tem cinco vitórias, três delas durante os anos 30, graças a Luigi Fagioli (1935), Rudolf Caracciola (1936) e Manfred von Brauchitsch (1937). Para além disso, foram os vencedores nas últimas duas edições, graças a Nico Rosberg.

12:13 A Lotus venceu aqui por sete vezes, entre 1960, graças a Stirling Moss (com o carro a ser inscrito pelo privado Rob Walker), e 1987, com Ayrton Senna.

12:09 A Ferrari vem logo a seguir em termos de construtores, com nove vitórias, entre 1952 (quando não fazia parte do calendário) e 2001, graças a Schumacher.

12:07 A última vitória da equipa de Woking foi em 2008, graças a Lewis Hamilton.

12:05 Em termos de construtores, o grande vencedor é a McLaren, com 15 vitórias, semdo que a primeira apareceu apenas... em 1984, precisamente um ano depois de ver os seus dois pilotos de então, John Watson e Niki Lauda, ficarem de fora da corrida!

11:37 Mas Mónaco é um circuito onde tivemos pilotos que só venceram naquele local, a unica vez nas suas carreiras. Maurice Trintignant (1955 e 1958), Jean-Pierre Beltoise (1972), Olivier Panis (1996) e Jarno Trulli (2004) conseguiram a unica corrida das suas carreiras nas ruas do Principado.

11:35 A partir de então, as vitorias são mais repartidas. Os pilotos no ativo com mais vitórias são Fernando Alonso (vitórias em 2006 e 2007) e Nico Rosberg, com vitórias em 2013 e 2014. E ele é o unico filho de piloto a vencer aqui, já que o seu pai, Keke Rosberg, venceu em 1983.

11:33 Após Senna, o alemão Michael Schumacher foi o que se aproximou do recorde do brasileiro, vencendo por cinco vezes, a primeira das quais em 1994, com o Benetton, repetindo em 1995, e voltando a vencer em 1997, já com a Ferrari. Depois venceria em 1999 e 2001.

11:29 O piloto brasileiro, que começou por dar nas vistas na edição de 1984, marcada pela chuva, terminando na segunda posição, venceu pela primeira vez em 1987, ainda pela Lotus, para depois fazer uma grande corrida em 1988... até bater no Portier. Mas nas cinco edições seguintes, acabaria por ser o vencedor, incluindo na edição de 1992, onde conseguiu uma vitória "miraculosa" sobre o Williams de Nigel Mansell.

11:27 Após isso, Alain Prost venceu quatro corridas, em 1984, 1985, 1986 e 1988, numa altura em que poderia ter vencido mais corridas, se não fosse um brasileiro chamado Ayrton Senna.

11:25 Depois disso, Jackie Stewart tentou aproximar-se, com vitórias em 1966, 1971 e 1973, os dois últimos anos ao serviço da Tyrrell.

11:23 Hill repetiu o feito nos dois anos seguintes, para regressar às vitórias em 1968 e 1969, ao serviço da Lotus. A corrida de 1969 acabaria por ser a sua última vitória na Formula 1, com o modelo 49. Na altura, tinha 40 anos de idade.

11:20 Graham Hill foi o primeiro "rei do Mónaco", onde venceu por cinco vezes, a primeira das quais em 1963, a bordo de um BRM, batendo Jim Clark.

11:18 Infelizmente, o piloto italiano, campeão do mundo em 1952 e 53, acabaria por morrer três dias depois em Monza, num teste com o Ferrari 750 de Sport.

11:17 Contudo, só voltou ao calendário em 1955, numa corrida marcada pelo abandono dos Mercedes e pelo acidente que fez com que o Ferrari de Alberto Ascari mergulhasse nas águas da baía, sendo salvo pelos mergulhadores.

11:15 A corrida ficou marcada por uma carambola na curva da Tabacaria, onde nove carros foram eliminados nessa curva, numa prova ganha por Juan Manuel Fangio.

11:13 Em termos de história, o primeiro GP do Mónaco é de 1929, mas fez parte do primeiro calendário da Formula 1, em 1950, a par de corridas como o GP da Grã-Bretanha, de França e Itália, entre outros.

11:10 Em termos de distância, o total é de 260,520 quilómetros, o mais curto do calendário, mas mais do que suficiente para fazer a distância.

11:07 O circuito do Mónaco é pequeno: 3340 metros, com um desenho que não é modificado desde 1973, quando foi acrescentado a zona de La Rascasse e a curva Anthony Nogués.

11:05 Máquinas e pilotos preparam-se para correr numa das provas mais antigas do calendário, onde Nelson Piquet disse certo dia que "era como correr de bicicleta dentro da tua sala".

11:02 A qualificação da corrida monegasca faz parte do fim de semana da sexta prova do mundial de Formula 1 deste ano. E estamos num clássico do automobilismo.

11:00 Bom dia, sejam bem-vindos à qualificação do GP do Mónaco de Formula 1