Sporting busca reforçar defesa: Bruno Uvini pode ser reforço para 2015/16

Promessa Brasileira na rota do leão?

Muito se tem falado de uma possível vinda do defesa central Bruno Uvini, internacional brasileiro de 23 anos do Nápoles, para o Sporting durante o defeso de Verão. Ao que parece o Nápoles está disponível para emprestar o jogador durante uma época, com uma cláusula de compra fixada nos 2,5 milhões de Euros.

Com a chegada do brasileiro, o Sporting veria assim reforçado o lote de defesas do seu plantel, no qual a permanência de Ewerton é ainda uma incógnita. Agora que se aproxima o final da temporada, muitas das respostas relativas ao futuro da defesa leonina poderão começar a ser respondidas, e o plantel para perseguir os objectivos da temporada 2015/16, definido.