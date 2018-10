Estádio da Luz: Benfica campeão despede-se da Liga na gala da consagração

Campeão à 33ª jornada da Liga, o Benfica garantiu a festa do bicampeonato frente ao Vitória Guimarães, no reduto D. Afonso Henriques, mas hoje, no Estádio da Luz, os encarnados farão as celebrações da consagração nacional perante uma Catedral transbordante - o estádio estará cheio para assistir à cerimónia da entrega do troféu.

Se no ano passado o Benfica tornou-se campeão nacional num jogo ocorrido na Luz (frente ao Olhanense, vitória por 2-0), esta temporada, já imbuído do espírito de campeão, o Benfica entrará no relvado da Luz para uma mistura de acção e celebração. Acção porque o adversário merece cautela, celebração porque o título está conquistado.

A intenção benfiquista é combinar as duas vertentes, oferecendo aos adeptos da Luz um espectáculo vibrante na despedida da Liga. Jonas, que está a três golos do artilheiro-mor da Liga Jackson Martínez, procurará alcançar o colombiano, mas terá pela frente a organizada defesa do Marítimo, equipa que ainda busca o acesso à Liga Europa.