Resultado Benfica x Marítimo na Primeira Liga (4-1)

20:15. O Marítimo sai derrotado da Luz (nos Barreiros também sofrera quatro golos) e vê morrer a hipótese de atingir o sexto lugar que dá acesso à Liga Europa. Esse lugar será ocupado pelo Belenenses, que segurou a posição ao vencer o Gil Vicente em Barcelos. O Nacional, ao vencer, ultrapassou o rival insular na tabela.

20:08. A Luz assistiu à coroação do Benfica, que terminou a Liga com 85 pontos e com o melhor ataque da prova: 86 golos, mais doze tentos que o segundo classificado Porto. Terminada que está a malapata do bicampeonato (31 anos de jejum) o Benfica encara agora a possibilidade de vencer a Taça da Liga, ja na próxima Sexta-feira, contra o mesmo adversário, Marítimo.

20:02. Final da Liga para Benfica e Marítimo, 4-1 a favor do Benfica numa partida de festa que consagrou, oficialmente, o Benfica como campeão nacional 2014/2015 e bicampeão nacional de Portugal. Jorge Jesus festejou a sua terceira liga enquanto as águias contam agora 34 campeonatos na vitrine.

Apito final

90'. Segundos finais da partida, Jonas dificilmente apanhará Jackson no topo dos goleadores.

89'. Cartão amarelo para João Diogo.

83'. Gooolooo do Benfica!!! Sílvio assiste Jonas, este remata com o pé esquerdo e bate Wellington! Precisa de mais um golo para bater Jackson na lista de artilheiros.

82'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Fransérgio e sai Xavier.

80'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Igor Rossi e sai Rúben Ferreira.

75'. Substituição na formação do Benfica: Sai Salvio entra Mukhtar. Depois de Silvio, outro jogador se sagra campeão hoje. Salvio saiu de maca, visivelmente queixoso.

74'. Salvio está queixoso, após rodopiar numa jogada. Dores fortes no joelho, parece ser uma mazela grave.

72'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Éber e sai Alex Soares.

68'. Gaitán assiste Jonas, este encosta para o golo mas o juiz da partida assinala fora-de-jogo: decisão algo duvidosa.

61'. Substituição na formação do Benfica: Entra Sílvio e sai Eliseu.

59'. Goooolooo do Benfica!!! Maxi Pereira, isolado, tenta picar a bola sobre o «keeper» do Marítimo, Lima surge e conclui o lance!!!

59'. Tiro de meia-distância de Talisca, Wellington sacode para longe.

56'. Jonas ultrapassa Bauer com classe e remata com força, a bola passa ao lado do poste.

46'. Substituição na formação do Benfica: Entra Talisca e sai Pizzi.

46'. Segunda parte começa na Luz.

Intervalo

45+1'. Mais um minuto para jogar na Luz.

45'. Cartão amarelo para o lateral Rúben Ferreira.

44'. Jonas tem agora 19 golos na Liga, está a 2 de Jackson Martínez.

42'. Goooolooo do Benfica!!! Salvio lança o ataque colocando a bola para Lima, este pica o esférico por cima de Wellington e Jonas finaliza!!!

36'. Contra-ataque do Marítimo culminou num remate perigoso de Danilo Pereira, bloqueado por Jardel...o corte quase batia o «keeper» do Benfica.

34'. Golo do empate nasce de um lance caricato e estranho, culpas para a confusão encarnada na defesa.

32'. Goooloooo do Marítimo!!! Marega empata na Luz após lance caricato: passe de Marega para Danilo, mas este, ao falhar o remate enganou todos e ajudou ao 1-1!!!

26'. Júlio César tem sido o craque do jogo, com defesas excelentes que mantêm o nulo maritimista.

17'. Marega passa por Jardel e remata para nova defesa crucial de Júlio César: que exibição de gala do brasileiro!

16'. Marega assiste Alex Soares, que, em excelente posição e sem oposição do quarteto defensivo, remata para a defesa de Júlio César!

12'. Remate perigoso de Lima após lance de laboratório.

9'. A Luz brilha com a alegria do golo de Lima, 18º golo do avançado brasileiro na Liga.

6'. Gooolooo do Benfica!!! Lima inaugura o marcador após lançamento de Eliseu, Wellington foi lento a agir e o avançado fez das suas!!!

2'. Ambiente festivo com a Luz cheia para despedir-se do Benfica campeão 2014/2015 da Liga.

1'. Estádio da Luz saúda o campeão, festa nas bancadas, cânticos de glória, furor encarnada para a última partida de Benfica e Maríitmo nesta Liga.

Apito inicial

17:50. O Benfica tem, no banco, três jogadores que se poderão hoje sagrar campeões caso entre em campo no Benfica x Marítimo: são eles Sílvio, Mukhtar e Paulo Lopes. Os três jogadores não realizaram nenhum minuto com a camisola do Benfica nesta Liga.

17:45. Jonas e Lima, ambos contribuiram para 35 golos do Benfica na Liga NOS 2014/2015 e ambos perseguem o líder dos artilheiros, Jackson Martínez, que tem 21 golos. Jonas, tem 18 golos marcados e Lima 17.

17:35. Onze titular Marítimo: Wellington, João Diogo, Bauer, Briguel, Rúben Ferreira, Raul Silva, Xavier, Bruno Gallo, Danilo Pereira, Alex Soares, Marega

17:30. Onze titular Benfica: Júlio César, Maxi Pereira, Luisão, Jardel, Eliseu, Samaris, Pizzi, Gaitán, Jonas, Salvio, Lima

17:15. O Benfica não perde na Luz desde a derrota contra a formação portista de Vitor Pereira, 2-3 na Luz na temporada 2011/2012, em Março. Nesta época, o Benfica perdeu pontos na Luz contra o Sporting (1-1) e FC Porto (0-0). Não sofreu qualquer derrota neste campeonato, e na primeira volta, nos Barreiros, goleou o Marítimo por 0-4.

17:00. O Benfica terminará a Liga como o melhor ataque da prova: os encarnados levam 82 golos marcados contra os 74 do FC Porto (com mais um jogo) e são a segunda melhor defesa do campeonato, atrás dos portistas (15 golos sofridos contra 13 do Porto).

16:50. Em seis anos de trabalho, Jorge Jesus conquistou três campeonatos, vivendo hoje o momento mais glorioso da sua carreira - o treinador de 60 anos tornou-se bicampeão e venceu três títulos nacionais, algo que o Benfica não fora capaz de conquistar entre 1993/1994 e 2004/2005, período em que apenas venceu duas Ligas.

16:30. O Benfica conquistou o 34º título nacional da sua História, e poderá ainda acrescentar a Taça da Liga ao currículo de 2014/2015. Hoje, perante um Estádio da Luz cheio e vibrante, o campeão nacional será coroado, recebendo o troféu da consagração nacional - Luisão, o capitão, irá erguer a Taça para gáudio da plateia da Luz.

16:15. O Benfica x Marítimo será o jogo de consagração do Benfica campeão 2014/2015. Na passada jornada, os encarnados festejaram a conquista da Liga após empates verificados em Guimarães e em Belém - Jorge Jesus atingiu o bicampeonato com as águias, 31 anos depois do feito de Eriksson.

16:00. Seja bem-vindo ao jogo Benfica x Marítimo, referente à jornada 34, última ronda da Liga NOS 2014/2015. A partida fecha as prestações de Benfica e Marítimo nesta Liga, e será jogada às 18 horas no Estádio da Luz. Siga o minuto a minuto do Benfica x Marítimo, em directo e , em Vavel Portugal.