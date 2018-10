Foto: BENFICA/FACEBOOK SL BENFICA Benfica vence Marítimo no jogo da celebração ergue o troféu de campeão

Tarde de festejos na Luz, na partida da coroação do Benfica campeão 2014/2015. Com quatro golos encarnados, as águias despediram-se da Liga e levantaram o troféu para gáudio de um Estádio da Luz repleto de alegria.