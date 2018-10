SC Braga, Vitória Guimarães e Belenenses a caminho da Liga Europa

O Belenenses juntou-se hoje, na derradeira jornada da Liga NOS, ao grupo europeu composto pelos rivais minhotos SC Braga e Vitória de Guimarães. A luta pelo sexto lugar ficou esta tarde decidida com a vitória dos homens do Restelo, em Barcelos, por 0-2, com golos de Fábio Nunes e Tiago Caeiro.

Desta feita, o Belenenses assegurou o sexto lugar na classificação, relegando os outros concorrentes, Paços de Ferreira, Nacional da Madeira, Marítimo e Rio Ave, para fora da Europa; a formação belenense somou assim 48 pontos, beneficiando directamente da derrota os pacenses frente ao Nacional (3-0).

O SC Braga segurou o quarto lugar, com um triunfo caseiro gordo ante o Vitória FC (5-0) e o Vitória SC deslocou-se a Coimbra para vencer a Académica por 2-4, terminando o campeonato com 55 pontos, a três de distância do rival arsenalista. Assim, definido o contingente que rumará à Liga Europa, temos: SC Braga, Vitória de Guimarães e Belenenses.

Destaque para o bom jogo de fecho da Liga protagonizado pelo Nacional: os «alvinegros» bateram com superioridade o Paços de Ferreira com golos de Marco Matias, Tiago Rodrigues e auto-golo do central pacense Fábio Cardoso - os insulares somaram 47 pontos e ficaram a apenas um do sexto colocado, Belenenses.