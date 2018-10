Em Camp Nou: Salomão empata «culés» e salva Deportivo da despromoção

O Barcelona recebeu, na derradeira jornada 38 da Liga BBVA, o Deportivo, que ainda agonizava por uma réstia de esperança na permanência. A formação galega precisava de pontuar para salvar-se da descida e, em pleno Camp Nou festivo, festejou, após o resultado de 2-2, a manutenção no campeonato espanhol.

A árdua tarefa não se adivinhava fácil, já que o favoritismo pendia todo para o lado do já campeão Barcelona; Lionel Messi abriu o marcador logo aos 5 minutos e aos 59 praticamente condenou o Deportivo da Corunha - o Eibar vencia confortavelmente o Córdoba e, assim, ficaria com mais um ponto que os galegos, em 17º lugar.

Mas a reacção galega foi espectacular e, contra as expectativas, foi capaz de marcar dois golos em Camp Nou e, de modo «in-extremis», salvar o clube de Hélder Costa, Salomão, Ivan Cavaleiro e companhia da descida. Lucas Pérez reduziu para 2-1 aos 67 minutos e Diogo Salomão, aos 76, marcou o tento salvífico.

Com 35 pontos, o Deportivo, treinado por Víctor Sánchez, assegurou à tangente, permanência - o Granada (com o empate contra o Atlético) com 35 pontos também se salvou da relegação, mas o Eibar, que atingiu os mesmos 35 pontos, desceu no desempate pelo confronto directo.