«Dobradinha» em 5 meses: Vítor Pereira vence a Taça da Grécia

Vítor Pereira chegou em Janeiro de 2015 ao hegemónico Olympiakos e, no espaço de cinco meses, conquistou o campeonato grego e a Taça do país, completando uma «dobradinha» em terras helénicas. O clube de Pireu venceu ontem, na final da Taça, o Xanthi, por, 3-1.

Numa partida jogada no Olímpico de Atenas, na capital grega, o Olympiakos venceu com golos do ex-Benfica Franco Jara, Chori Domínguez e Kostas Fourtonis. O grego Kapetanos marcou o golo de honra do Xanthi, aos 87 minutos, numa altura em que a festa dos adeptos atenienses já se fazia nas bancadas.