«Danke Jurgen»: fãs do Borussia Dortmund despedem-se de Klopp

O Borussia Dortmund despediu-se ontem, no Signal Iduna Park, do técnico carismático e irreverente Jurgen Klopp - apesar de ser apenas o penúltimo jogo de Klopp ao serviço dos Die Borussen (falta ainda a final da Taça da Alemanha) a partida de ontem, frente ao Werder Bremen, foi a última do técnico de 47 anos no reduto do Borussia Dortmund.

Nas bancadas, tarjas de louvor e agradecimento foram dedicadas ao treinador alemão, que está no clube desde a temporada 2008/2009 e alcançou o feito de festejar duas Bundesligas ao comando do clube. Acarinhado pela massa adepta, Klopp já anunciara a sua saída e, ontem, pôde receber o agradecimento dos adeptos - «Danke Jurgen», podia ler-se numa gigantesca tarja dedicada ao antigo jogador do FSV Mainz.

O terminou com a vitória do Borussia Dortmund por 3-2 (golos de Kagawa, Aubameyang e Mkhitaryan contra tentos de Oztunali e Selassie) mas o triunfo foi, ainda assim, insuficiente para levar o clube aos lugares europeus; apesar disso, o Borussia marcará presença na Liga Europa devido ao facto de ser finalista na Taça da Alemanha (o adversário, Wolfsburgo, ficou em segundo lugar na liga).

O médio defensivo Sebastien Kehl, também do Borussia, disse igualmente adeus ao clube, depois de servir lealmente a formação de Vestfália desde 2002. O jogador de 35 anos disse adeus mas deixou o seu futuro ainda em aberto - o final da carreira é a hipótese mais provável.