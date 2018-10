Giro/Fight for Pink: Kiryienka vence contra-relógio, Contador recupera «maglia rosa»

Fabio Aru tinha conseguido quebrar a tradição do pistoleiro Alberto Contador: nunca o espanhol perdera o controlo da liderança individual após vestir a camisola; o italiano da Astana beneficiara da queda do corredor da Tinkoff-Saxo (ao quilómetro 3,2) na décima terceira etapa. Mas Contador sacou, ontem, do seu trunfo do contra-relógio e destronou o italiano com relativa facilidade.

O ciclista bielorrusso Vasil Kiryienka, da Team Sky, foi o elemento mais veloz do pelotão, percorrendo os 59 quilómetros da etapa Treviso-Valdobiadenne em 1:17:52, secundado Luis Leon Sánchez, da Astana, que cortou a meta com um atraso de 12 segundos. Em terceiro lugar ficou Alberto Contador, a quatorze segundos do bielorrusso.

Com a excelente prestação de Contador, a camisola rosa volta ao torso do espanhol e Fabio Aru perdeu muito terreno na corrida pela vitória na geral individual do Giro de Itália 2015. O italiano está agora a 2:28 minutos de Alberto Contador, que tem uma confortável margem sobre o chefe-de-fila da Astana na prova.

Treviso-Valdobiadenne: classificação

1. Vasil Kyryienka Team Sky 1:17:52 2. Luis Leon Sánchez Astana '12 3. Alberto Contador Tinkoff-Saxo '14 4. Patrick Gretsch AG2R-La Mondiale '23 5. Steven Kruijswijk Lotto NL-Jumbo 1:09 6. Tanel Kangert Astana 1:17 7. Jurgen Van den Broeck Lotto-Soudal 1:25 8. Fabio Felline Trek Factory 1:26 9. Tobias Ludvigsson Team Giant-Alpecin 1:27 10. Luke Durbridge Orica GreenEdge 1:36



Geral individual: classificação