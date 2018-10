Oficial: Falcao deixa Manchester United e regressa ao Mónaco

A notícia, que já havia sido avançada este domingo pela BBC, foi oficializada há instantes pelo Manchester United. Os red devils não exerceram a opção de compra (avaliada em 55 milhões de euros) no final do empréstimo acordado com o Monaco.

Oficial: Radamel Falcao não entra nas contas de van Gaal para a próxima época

Recorde-se que o avançado colombiano marcou por apenas 4 vezes nos 26 jogos que disputou pelo clube inglês. Neste sentido, o fraco desempenho do jogador - aliado ao salário a rondar os 22,6 milhões de euros por ano (sujeitos às respectivas deduções) e à verba extremamente elevada para que os ingleses continuassem a contar com os seus serviços - ditou o seu regresso ao emblema orientado por Leonardo Jardim.

De resto, Falcao já não foi convocado para o embate da última jornada, disputado este domingo no reduto do Hull City (que resultou num empate sem golos). Na sequência desta decisão, o técnico Louis van Gaal elogiou o jogador de 29 anos: «O Falcao é um profissional de topo e um bom ser humano. Em meu nome e de toda a gente no clube desejo-lhe o melhor para o futuro.».

Uma decisão que não surpreende

Se, por um lado, o desempenho do avançado per si já sugeria que este desfecho seria anunciado, o momento em que Falcao foi substituído no passado domingo parecia antecipar, claramente, uma despedida. No empate a uma bola frente ao Arsenal, em casa, El Tigre aproveitou a troca com Van Persie para aplaudir e fazer, com as mãos, um sinal de adeus para os adeptos presentes em Old Trafford.