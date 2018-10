Lewis Hamilton: «Ganhamos juntos e perdemos juntos»

Apesar de termos um Nico Rosberg eufórico com a vitória quem viu este GP sabe que esta corrida foi mais perdida pela Mercedes e Hamilton do que ganha pelo alemão. O inglês construiu uma vantagem solida até ao acidente de Verstapen e a entrada do safety-car que fez com que a Mercedes tomasse uma decisão errada de trazer monolugar de Hamilton para as boxes e com isto cair para trás de Rosberg e Vettel que mesmo com pneus mais frescos nada pode fazer. O circuito do Mónaco e o mais difícil de realizar ultrapassagens.

Rosberg muito feliz apesar de consciente

O alemão apesar de ter sentido algumas dificuldades durante a corrida o erro da Mercedes permitiu-lhe ficar com a vitória a sua terceira neste circuito refere, «Estou muito feliz mas também sei que tive muita sorte. Não interessa se são duas ou três vitórias no Mónaco. Não é nisso que estou a pensar.».Em relação a justiça da vitória declara «O Lewis teve um andamento muito forte e merecia ganhar. Mas as corridas são assim e estou feliz com a vitória. Não faço a ideia quais foram as estratégias dos outros, pois é difícil ver isso a partir do meu carro.»

Rosberg explicou a dificuldade que todos os pilotos tiveram com a entrada do safety-car «Quando a corrida recomeçou depois do safety-car, foi difícil porque os pneus estavam frios, mas consegui manter-me à frente». Já a pensar na próxima corrida refere «Tenho trabalho a fazer para a próxima corrida porque o Lewis esteve muito forte e eu tive que andar ao máximo para o bater».

Mais um pódio para Vettel

O piloto da Ferrari sentia-se feliz com o segundo lugar e satisfeito por ter feito mais um pódio pela scuderia explica «Houve uma mudança no fim, foi uma surpresa. Mas eu estava onde interessava estar. » O alemão ainda tentou passar para a frente e refere «Tentei pressionar o Nico mas a manobra de ultrapassagem não funcionou. A equipa trabalhou muito bem, fizemos muitos progressos desde a última corrida e foi um bom resultado para nós ». Tal como os outros pilotos falou a cerca dos pneus «Estes pneus não são foram feitos para arrefecer, por isso eu e o Nico tivemos que os poupar e estava difícil apanhar o Lewis. Mesmo quando a corrida recomeçou estava difícil, pois o Lewis estava numa situação melhor com pneus super-macios, mas o Nico conseguiu afastar-se.».

Vettel falou também da tácita usada no início da corrida «Não valia a pena pressionar o Nico porque podia destruir os pneus e podia entrar um safety-car, como veio a acontecer. Dependendo das diferenças, podíamos ter montado outro conjunto de pneus, mas ficou claro que a opção correta era continuar em pista».

Hamilton bastante desiludido

O inglês consciente da corrida que fez naturalmente não estava satisfeito com o resultado da corrida e refere «Não foi a corrida mais fácil que já tive. A equipa fez um excelente trabalho durante toda a temporada, ganhamos juntos e perdemos juntos». Apesar do seu descontentamento deu os parabéns aos outros intervenientes do pódio «Por isso, parabéns ao Nico e ao Seb. Vamos sentar-nos depois para tentar melhorar.»

Em relação a próxima prova Hamilton esta determinado e declara «Vou regressar para ganhar a próxima.». Apesar deste erro o inglês confia na nossa equipa e diz que tudo se passou bastante rápido «Aconteceu tudo muito depressa que mal me lembro. A corrida estava a ir bem até à última paragem. Não consigo explicar como me sinto.(..)Confiamos na equipa, disseram-me para ficar e eu disse que os pneus iam arrefecer. Então disseram-me para entrar e eu estava convencido que os outros também tinham entrado.».

Mercedes sabe o erro que cometeu

Os flecha de prata conscientes do erro que cometeram fizeram um comentário via Twitter «A todos os adeptos desiludidos, sentimos a vossa dor. Falhamos, tao simples quanto isso. Vamos sair desta situação mais fortes». A próxima corrida será o GP de Canada no circuito Giles Vilneuve no fim-de-semana de 5 a 7 de Junho.