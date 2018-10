Oficial: Bruno Ribeiro está de saída do Vitória de Setúbal

Bruno Ribeiro ocupou a vaga deixada por Domingos Paciência, a meio da temporada, como objectivo de salvar os sadinos da despromoção, objectivo que foi alcançado. O jovem técnico de 39 anos conduziu a equipa do Vitória de Setúbal ao décimo quarto lugar, com 29 pontos.

Apesar de garantida a manutenção, o treinador, que já passara pelo comando técnico dos sadinos, está de partida do clube. Bruno Ribeiro negociou hoje a sua saída com a direcção do Vitória de Setúbal, que já trabalha na busca de novo treinador. Lito Vidigal é um das fortes hipóteses para ocupar o lugar.

«Quero agradecer ao presidente e à SAD a oportunidade que me deram. Foram quatro meses difíceis, mas a união do grupo prevaleceu», declarou hoje o treinador ao jornal «A Bola», após a rescisão com o clube sadino.