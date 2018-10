Oficial: Benfica vende João Cancelo ao Valência por 15 milhões de euros

«Estou muito contente por continuar no Valência, clube que espero poder ajudar por muito tempo. Vou levar sempre o Benfica no coração mas, agora, a minha ambição é dar o melhor pelo Valência, crescer com esta equipa e devolver a confiança que o clube demonstrou em mim» - afirmou João Cancelo após a confirmação da sua transferência definitiva para o Valência.

As palavras do jovem lateral da formação encarnada, publicadas no site oficial do Valência, foram reveladas após a confirmação oficial da transferência do lateral direito para o clube treinado por Nuno Espírito Santo - 15 milhões de euros (quantia avançada pela imprensa espanhola) será o preço que a formação «che» irá pagar ao Benfica pelo passe do promissor atleta de 20 anos. O contrato celebrado durará até 2021.

Cancelo estava emprestado pelo Benfica aos valencianos desde o arranque da presente temporada e, agora, após um braço-de-ferro entre o Benfica e o Valência, a transferência definitiva finalmente foi concretizada, à semelhança do que se passara com o jovem Bernardo Silva, também emprestado (ao Mónaco) e depois vendido definitivamente (pelo mesmo valor).