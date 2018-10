Última hora: Real Madrid demite Carlo Ancelotti

Está consumada a saída de Carlo Ancelotti do comando técnico do Real Madrid. Há poucos minutos a separação foi confirmada pelo clube «merengue», através do seu presidente Florentino Pérez. Presidente e treinador reuniram-se esta tarde e acertaram os termos da desvinculação.

Depois de vencer a Liga dos Campeões em 2013/2014, o técnico italiano abandona o clube madrileno devido aos dois falhanços na Liga BBVA e à eliminação europeia frente à Juventus. Seguir-se-á, como o próprio afirmou no seguimento da especulação da sua saída, um ano sabático, durante o qual não exercerá a sua profissão.

Rafael Benítez (Nápoles) e Jurgen Klopp (Borussia Dortmund) estão na linha da frente para substituir o reputado treinador italiano, e, durante os próximos dias, haverá certamente fumo branco relativamente a essa decisão.