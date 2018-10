VAVEL avança: Rafael Benítez é o novo treinador do Real Madrid

Rafael Benítez é o novo treinador do Real Madrid; o técnico natural da cidade de Madrid irá assinar contrato com o clube «merengue» nos próximos dias, sendo o acordo entre o ainda técnico do Nápoles e a direcção liderada por Florentino Pérez de fácil resolução.

O treinador de 55 anos irá ocupar a vaga deixada pelo italiano Carlo Ancelotti, que hoje foi demitido pelo presidente do Real Madrid, ainda que contra a vontade de vários jogadores do plantel «blanco». A vontade de Pérez em contratar um treinador «que fale castelhano» e as declarações do agente de Carlo Ancelotti levam à conclusão lógica de que o espanhol irá ser o treinador de Cristiano Ronaldo e companhia em 2015/2016.

«Rafa Benítez será treinador do Real Madrid com 99% de certeza», afirmou, hoje, o agente Ernesto Bronzetti ao canal italiano de informação Rai Sport.