Pedro Emanuel abandona o Arouca

O Arouca anunciou a saída de Pedro Emanuel. O técnico esteve reunido com os jogadores para se despedir horas antes do comunicado da direcção do clube. Pedro Emanuel esteve durante duas temporadas ao serviço da formação do distrito de Aveiro.

Em baixo o comunicado do clube.

«O FC Arouca informa que termina, hoje, dia 25 de maio, a ligação com o treinador Pedro Emanuel. Após uma ligação de duas épocas entre clube e treinador, o FC Arouca decide assim abrir um novo rumo.



O clube está grato ao treinador Pedro Emanuel, por este ter ajudado o clube arouquense a solidificar a sua posição na I Liga no futebol nacional, com um 12 lugar na época 2013/2014 e um 16 lugar na presente época. Mas no FC Arouca a ambição é a de prosseguir um caminho de sucesso e de conquistas.



Por fim o clube deseja as maiores felicidades ao treinador Pedro Emanuel no seu caminho profissional. Em breve serão dadas novas informações sobre quem sucederá no comando técnico da equipa principal do Futebol Clube de Arouca.»