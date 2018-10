Landa manda no Mortirolo no dia em que Contador se fez miragem para Aru

Se os aficionados do ciclismo esperavam uma etapa memorável, as suas expectativas foram totalmente correspondidas pelas exibições estóicas e indómitas de Mikel Landa, Alberto Contador, Steven Kruijswijk, Yuri Trofimov, Andrey Amador e Ryder Hesjedal - a tirada de 177 duros quilómetros entre Pinzolo e Aprica tinha, como susto de tirar o fôlego, o imponente e moroso Mortirolo, obstáculo que colocaria tudo e todos à prova.

O grande derrotado do dia foi o chefe-de-fila da Astana, Fabio Aru. O ciclista italiano não resistiu ao impacto do Mortirolo e muito menos ao consistente fulgor do seu rival da Tinkoff-Saxo, Alberto Contador, dono da «maglia rosa» - cansado e cilindrado pelas íngremes pendentes do Montirolo, o italiano de 25 anos foi tão somente um peso morto arrastado, durante muitos quilómetros, pelo colega de equipa Mikel Landa.

Conexão Astana/Katusha tentou passar a perna a Contador

Mas ainda o Mortirolo se agigantava no horizonte dos olhares dos corredores do top 10, quando Alberto Contador se deparava com um percalço técnico e permitia que a sinergia de forças entre a Astana (puxada por Landa) e a russa Katusha (liderada por Trofimov) o deixasse para trás: 51 segundos atrás, a perder gás juntamente com a embarcação da Tinkoff-Saxo, que se afundava à medida de um homem por cada dez (íngremes) minutos.

Contador sem equipa trepou e transformou-se em miragem para Aru

Roman Kreuziger foi o último dos guardiões de Contador, abandonando a dura estrada antes do Mortirolo começar a tirar dividendos das pernas dos ciclistas. O espanhol ficou sozinho, mas, nessa solidão de aparente condenação, resolveu fazer-se ao caminho com todas as forças que ainda tinha. E tinha muitas. Alberto Contador anulou a desvantagem num piscar de olhos, ultrapassando adversários como quem voava, trancando a mira na dupla Mikel Landa/Fabio Aru.

Aru, em visível e indisfarçável perda, reflectia nas suas feições uma derrota anunciada. Contador e Landa perceberam-no rapidamente; ambos seguiram o seu caminho, numa cadência fortíssima que rapidamente tornou Aru em miragem. Steven Kruijswijk, exibindo-se com categoria, aguentava o ritmo dos dois espanhóis. Aru continuou a perder segundos para os líderes, acabando por perder o segundo lugar da geral individual para o escudeiro Landa, que cortaria a meta em primeiro lugar, bisando de modo brilhante no Giro.

Mikel Landa brilhou no Montirolo, Contador tem o Giro enlaçado

Contador, a 38 segundos do triunfante Mikel Landa (que venceu duas etapas consecutivas e afirmou-se inequivocamente no panorama internacional), cortou a meta atrás de Kruijswijk e, graças à sua brutal recuperação, agarrou o Giro de Itália 2015 e dificilmente o largará sem festejar o triunfo final na prova: tem, à passagem da etapa 16, 4:02 minutos de vantagem sobre Landa e 4:52 sobre Fabio Aru. Uma derrota geral para a Astana, apesar da equipa cazaque ter celebrado a terceira vitória na competição.