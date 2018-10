Sporting: Cédric Soares de malas feitas para Barcelona?

Com a possível saída de Daniel Alves do clube de Messi e companhia, surge Cédric Soares para substituir o internacional brasileiro na lateral direita dos catalães. A noticia é avançada pelo diário Sport, que dá a transferência quase como garantida.

Cédric pode juntar-se a Messi e Neymar

A informação foi noticiada esta Quarta-feira pelo jornal desportivo catalão «Sport» dá conta do possível negócio entre Sporting e Barcelona para a transferência de Cédric Soares para o emblema dos astros espanhóis. O jornal dá como certo o negócio, que poderá rondar os 7 milhões de euros.

O internacional brasileiro Dani Alves está de portas abertas para sair e já desde Janeiro que Cédric despertou o interesse do conjunto catalão. Contratualmente ligado a Alvalade até janeiro de 2016, Cédric tem demonstrado resistência a uma possível renovação, o que significa que 7 milhões de euros poderão ser uma quantia interessante para os cofres leoninos. Depois de uma temporada em que deu nas vistas, o internacional português de 23 anos está perto de se juntar a uma das melhores equipas do mundo, podendo vir a tornar-se no quinto jogador luso a defender as cores do barça, depois de Vítor Baía, Simão, Figo e Deco.