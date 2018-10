Athletic interessado em Nacho Monreal, Arsenal analisa proposta

O Athletic está interessado em Nacho Monreal, lateral esquerdo do Arsenal. Antes de sábado e da final da Taça do Rei contra o Barcelona, os bascos começam a planear a próxima época e o nome do defesa lateral foi tema prioritário. O clube ofereceu oito milhões de euros mas o jogador custou cerca de 10 ao actual clube aquando da sua contratação ao Málaga.

Monreal é um sonho antigo do clube basco mas nunca esteve tão perto de fazer parte do plantel de «Los Leones». O jogador é natural de Navarra, no Pais Basco, tem 29 anos, é internacional e tem vários clubes interessados.

Da Premier league e da Liga BBVA chegam muitas propostas, mas o Athletic proporciona uma estabilidade que outro emblemas não disponibilizam de momento. Com a recente renovação do treinador Ernesto Valverde, a direcção basca procura reforços para o plantel e a posição de lateral esquerdo é das mais sensíveis com o titular Mikel Balenziaga e Aurtenetxe, que teve poucas opurtunidades.