Mudanças técnicas: Quim Machado no Vitória FC, Sá Pinto no Belenenses

O Vitória de Setúbal já definiu quem irá ocupar o lugar de treinador em 2015/2016. O escolhido é Quim Machado, obreiro da subida do Tondela à Primeira Liga; o treinador de 48 anos assinou ontem com os sadinos um contrato de um ano de duração e assim sucederá a Bruno Ribeiro.

Em Belém, as negociações com vista à contratação de um novo técnico não estão já concluídas mas pouco faltará para que o Belenenses anuncie a chegada de jovem técnico Sá Pinto. O ex-jogador e ex-treinador do Sporting, de 42 anos, deverá assinar contrato nas horas que se seguem e ainda hoje ser apresentado no Restelo.