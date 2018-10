Ola John de saída: Benfica negoceia transferência com o Swansea

Ola John está prestes a rumar à Premier League, abandonado assim o Benfica. As informações que dão conta de negociações adiantadas para a venda do passe do atleta holandês foram dadas pelo irmão do extremo, Collins John, à Voetbal International.

Ola John não foi um elemento fundamental no onze ideal de Jorge Jesus durante a época, e, devido ao seu estatuto de segunda escolha, está no topo da lista de jogadores a serem dispensados pelo Benfica, que pretende reduzir a massa salarial do plantel.

«Ola sempre teve o sonho de jogar na Premier League», afirmou Collins John, assegurando que «foi o Swansea que mais o atraiu». O irmão do extremo ex-Twente declarou que as sondagens de clubes ingleses já tinham acontecido na temporada passada; desta, aparentemente, será de vez: Ola John irá rumar à Premier League - «estão perto de o contratar», desvendou.