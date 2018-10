Resultado Marítimo x Benfica na Taça da Liga 2015 (1-2)

O golo da vitória chegou a dez minutos do fim por intermédio de Ola John, que tinha acabado de entrar. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo, e. Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

A equipa madeirense até conseguiu empatar a partida por João Diogo após passe de Fransérgio, mas depois o Benfica foi apertando o cerco até conseguir marcar.

Triunfo justo do Benfica pois foi a equipa que mais ocasiões criou durante o jogo, perante o Marítimo que jogando praticamente toda a segunda parte com dez, lutou até final.

FINAL DO JOGO, O BENFICA VENCE O MARÍTIMO POR 2-1 E CONQUISTA A TAÇA DA LIGA!

90+3' Cartão amarelo para Luisão por derrubar Danilo.

90+3' Remate de Gaitàn para defesa de Salin.

88' Pontapé de longe de Danilo muito ao lado.

86' Cartão amarelo para Jonas por pontapear a bola após interrupção do jogo.

84' Cartão amarelo para Éber Bessa e Maxi Pereira.

83' Alteração no Benfica, saiu Lima e entra Fejsa.

80' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Confusão na área do Marítimo a bola sobra para Ola John, que atira para o fundo da baliza.

76' Cartão amarelo para Fransérgio por falta sobre Jonas.

75' Centro de Ola John e Maxi Pereira atira de cabeça ao lado.

74' Substituição no Marítimo, saiu Marega e entra Igor Rossi.

73' Alteração no Benfica, saiu Sulejmani e entra Ola John.

71' Que perdida do Benfica!!! Centro de Eliseu e Jonas ao segundo poste a empurrar, mas ao lado.

69' Jonas sozinho na área descaído pela direita atira para fora.

68' Alteração no Benfica, saiu Pizzi e entra Talisca.

68' Gaitàn bate o livre, mas a bola sai ao lado.

66' Cartão amarelo para Rúben Ferreira por rasteirar Jonas, livre muito perigoso a favor do Benfica.

62' Substituição no Marítimo, saiu Xavier e entra Éber Bessa.

61' Remate de Rúben Ferreira ao lado.

59' Cartão amarelo para Bruno Gallo por derrubar Samaris.

55' GOOOLLLOOO DO MARÍTIMO!!! Grande passe de Fransérgio a isolar João Diogo, que contorna Júlio César e atira para o fundo das redes.

52' Nova ocasião para Lima, mas de novo Salin a defender e na recarga é Maxi Pereira que remata para nova defesa do guardião do Marítimo.

50' Substituição no Marítimo, saiu Alex Soares e entra Fransérgio.

49' Livre directo batido por Lima, mas por cima da barra.

47' Segundo cartão amarelo para Raúl Silva por derrubar Jonas e consequente expulsão do central do Marítimo.

46' Resposta rápida do Benfica com Lima atirar e Salin a defender com as pernas.

46' Remate de Xavier para defesa de Júlio César.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O MARÍTIMO!

O resultado continua em aberto e o Marítimo já mostrou que vai discutir a partida até ao fim. Veremos aquilo que nos vai trazer a segunda metade do desafio.

Os encarnados tiveram uma clara ocasião para marcar através de Lima, mas foi Jonas a fazer o único golo até ao momento já dentro dos últimos dez minutos.

Primeira parte com poucas oportunidades de golo, mas com o Benfica a ser mais perigoso perante o Marítimo que não se tem remitido à sua defesa e joga o jogo pelo jogo.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE, O BENFICA VENCE O MARÍTIMO POR 1-0!

37' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Centro de Jardel e Jonas de cabeça sozinho a bater Salin, que se atira tarde para a bola.

35' Cartão amarelo para Marega por protestos.

31' Cartão amarelo para Raúl Silva por rasteirar Jonas.

30' Meia hora de jogo com o Benfica agora a estar melhor a ter mais posse de bola, pressionando o Marítimo logo à saída da sua área, não dando espaço de manobra aos insulares.

19' Que ocasião para o Benfica!!! Lima isolado frente a Salin atira ao lado.

17' Livre directo batido por Jonas à figura de Salin.

15' Primeiros quinze minutos com pouca intensidade de jogo, com o Marítimo a conseguir ter bola e a não deixar o Benfica se aproximar com perigo da sua área.

10' Remate de Xavier e Júlio César com a ponta dos dedos a defender.

6' Remate de Gaitàn na quina da área a sair por cima.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O BENFICA!

19:42. Entram as equipas no relvado.

19:40. Nesta altura vai decorrendo a cerimónia de abertura da Final da Taça da Liga.

19:30. As equipas recolhem neste momento aos balneários.

19:20. No banco de suplentes do Benfica vão sentar-se Paulo Lopes, Lisandro López, Sílvio, Fejsa, Talisca, Ola John e Derley.

19:17. O Marítimo também já vai fazendo os exercícios de aquecimento.

19:15. Entra o Benfica para o aquecimento.

19:10. No banco de suplentes do Marítimo vão estar Wellington, Igor Rossi, Fransérgio, Cristian Alex, Ebinho, Éber Bessa e Fábio Abreu.

19:05. Os guarda-redes das duas equipas já vão aquecendo no relvado.

18:50. O Marítimo vai jogar com Salin na baliza, a defesa com Briguel, Bauer, Raúl Silva e Rúben Ferreira, no meio-campo Danilo, Bruno Gallo e Alex Soares, no ataque Xavier, João Diogo e Marega.

18:40. O Benfica vai alinhar com Júlio César na baliza, a defesa com Maxi Pereira, Jardel, Luisão e Eliseu, no meio-campo Samaris, Pizzi, Gaitàn e Sulejmani, na frente Lima e Jonas.

18:00. «É a disputa de mais um título e é com a maior satisfação que, mais uma vez, estamos numa final da Taça da Liga (...) respeitando sempre os adversários, neste caso o Marítimo, que saúdo por ter chegado a esta final. Se será o meu último jogo enquanto treinador do Benfica? Só sei que vai ser o último jogo do Benfica em 2014/2015», afirmou, enigmático, Jorge Jesus na conferência de antevisão.

17:45. «Tudo é possível. Vamos tentar arriscar, a espaços, sabendo de antemão que temos tarefa muito complicada», declarou Ivo Vieira na antevisão do duelo; «A equipa encarnada tem muitas soluções. Vamos preocupar-nos com o nosso jogo. Gostaríamos muito de dar uma enorme alegria aos madeirenses e aos nossos adeptos.», vincou o técnico.

17:25. Jorge Jesus nunca perdeu um jogo ao serviço do Benfica na Taça da Liga; e nos confrontos directos entre Benfica e Marítimo nesta presente época, os insulares foram sempre castigados sem apelo nem agravo - nas duas partidas da Liga, o Benfica aplicou sempre chapa 4. 0-4 nos Barreiros e 4-1 na Luz, na derradeira jornada do campeonato.

17:10. Aliás, a senda de vitórias do Benfica na história da Taça da Liga é tremenda, com os encarnados a não perderem nesta competição desde o dia 31 de Outubro de 2007, numa partida vencida pelo Vitória de Setúbal, que viria a ganhar a prova nesse temporada 2007/2008. O Benfica leva já 33 jogos consecutivos sem perder na competição.

16:55. Sempre que chegou a uma final da Taça da Liga, o Benfica nunca perdeu - na temporada 2008/2009 bateu o Sporting nas grandes penalidades; na época 2009/2010 esmagou o FC Porto por 3-0; na temporada 2010/2011 venceu o Paços de Ferreira por 2-1, o Gil Vicente em 2011/2012 pelo mesmo resultado e 2-0 diante do Rio Ave na época passada.

16:40. Ivo Vieira, treinador que tomou conta dos destinos técnicos do Marítimo após a saída de Leonel Pontes, a meio da época, tem a hipótese de vencer o primeiro troféu da sua curta carreira como treinador. O Marítimo poderá vencer a primeira taça fora do âmbito da competição madeirense (já venceu, no entanto, duas Segundas Ligas).

16:25. O Benfica tem hoje a oportunidade de realizar uma espécie de «dobradinha», aliando a conquista do campeonato nacional à Taça da Liga, feito que já aconteceu na temporada 2009/2010 e na de 2013/2014. Se vencer, Jorge Jesus somará o décimo troféu ao serviço das águias nestes seis anos de reinado.

16:10. O Marítimo tentará pela primeira vez ganhar a Taça da Liga, algo que os encarnados já realizaram por cinco ocasiões, quatro delas com Jorge Jesus. A Taça da Liga arrancou na temporada 2007/2008: Quique Flores venceu o troféu em 2008/2009, seguindo-se quatro taças ganhas com Jesus (nas épocas 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2013/2014).

15:50. O Benfica atinge pela sexta vez a final da Taça da Liga, depois de, nas meias-finais, ter ultrapassado o Vitória de Setúbal (3-0 na Luz com golos de Talisca, Pizzi e Jonas). O Marítimo atinge pela primeira vez uma final da Taça da Liga, após ter deixado pelo caminho o FC Porto (2-1) na partida dos Barreiros - com golos de Bruno Gallo e Marega.

15:40. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Marítimo x Benfica, referente à final da Taça da Liga 2014/2015. A partida será disputada no Estádio Cidade de Coimbra às 19:45 horas; siga connosco, em tempo real, o minuto a minuto da final Marítimo x Benfica, , em Vavel Portugal.