À honra de Malanda: Wolfsburgo bate Dortmund e conquista Taça da Alemanha

Esta tarde, no Olympiastadion, em Berlim, o Wolfsburgo voltou a materializar um dos momentos mais brilhantes e inolvidáveis da vida do clube, ao bater o Borussia Dortmund por 3-1, erguendo o troféu da Taça da Alemanha (DFB Pokal), segundo troféu da História do clube e primeira taça germânica de sempre.

Os golos da equipa da cidade da Volkswagen foram marcados pelo trinco brasileiro Luiz Gustavo, pelo maestro belga Kevin De Bruyne e pelo ponta-de-lança holandês Bas Dost. O tento dos Die Borussen for assinado, logo aos 5 minutos, pelo gabonês Pierre Aubameyang - ainda assim, o bom começo de jogo da equipa de Jurgen Klopp não chegou para parar a resposta do colectivo de Dieter Hecking.

Assim, o Wolfsburgo segurou o segundo troféu dos seus 70 anos de História, juntando a DFB Pokal 2014/2015 à Bundesliga conquistada na temporada 2008/2009. O troféu foi dedicado ao jovem belga falecido a 10 de Janeiro de 2015 - Júnior Malanda, jogador do clube, faleceu na sequência de um acidente de viação e comovou a nação dos «lobos» de Wolfsburgo.

Com esta derrota, o treinador Jurgen Klopp não consegue despedir-se da forma que desejava, com um troféu para comemorar o fim de uma ligação afectiva e profissional com os Die Borussen. Klopp efectuou, esta tarde, o último jogo ao comando do Borussia Dortmund.