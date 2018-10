Bávaros reforçam-se em Dortmund: Ilkay Gundogan a caminho do Bayern

As informações adiantadas pelo jornal «Bild» dão conta da transferência do médio alemão de ascednência turca Ilkay Gundogan para o Bayern Munique de Pep Guardiola; o jogador de 24 anos, que chegou ao Borussia Dortmund em 2011 (vindo do Nuremberga) rejeitou a proposta de renovação do clube e está já com um pé do campeão alemão.

O jogador, médio de construção por natureza, deverá custar 25 milhões de euros aos cofres do Bayern, estando neste momento a analisar a proposta de contrato já apresentada pelos bávaros - em cima da mesa está uma ligação laboral até 2018. Caso se confirme a transferência, reforça-se o padrão de contratações do Bayern: depois de Mario Gotze e Robert Lewandowski, outra estrela do Dortmund poderá estar a caminho do rival.