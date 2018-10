França: PSG conquista a taça e aniquila a competição em todas as frentes

Ontem, no Stade de France, o Paris Saint-Germain fechou com chave de ouro a temporada 2014/2015 conquistando o quarto troféu interno. Perante o «outsider» Auxerre, a equipa parisiense treinada por Laurent Blanc não hesitou e arrancou uma expectável vitória (1-0), obtendo o pleno nacional que consistiu em arrebatar todas as competições do panorama francês.

O golo solitário do uruguaio Edinson Cavani, aos 65 minutos, permitiu à milionária armada do PSG erguer a nona Taça de França da sua História, feito que completou o domínio dos Les Rouge-et-Bleu no cenário nacional: o PSG juntou, assim, a Taça francesa à Supertaça, ao campeonato nacional e à Taça da Liga. Uma época de total aniquilação dos concorrentes por parte da equipa dirigida pelo abastado Nasser Al-Khelaifi.

Conquistada França, de forma até suprema, o Paris Saint-Germain apontará agora baterias aos triunfos internacionais - o investimento avultado feito pelo presidente exigirá, no futuro próximo, resultados positivos na UEFA Liga dos Campeões. Esse será o grande desafio do técnico Laurent Blanc.