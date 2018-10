Resultado Sporting x Braga na final da Taça de Portugal 2015 (2-2)

Sporting conquista a Taça de Portugal 2014/2015!

Agra falha e remata ao lado do alvo.

Slimani marca para o Sporting.

Éder falha e remata por cima.

Nani marca para o Sporting.

André Pinto permite defesa de Rui Patrício.

Adrien marcou para o Sporting.

Alan marcou para o Braga.

Grandes penalidades

120'. Empate a duas bolas mantém-se, vamos para grandes penalidades!

115'. Duplo amarelo para Mauro, por falta sobre Adrien: cartão vermelho, dez para dez.

114'. Patrício defendeu com perícia o remate de Salvador Agra! Jogada de golo negada pelo guardião leonino.

110'. Rui Patrício está queixoso, terá de ser assistido pela equipa médica.

105'. Fim da primeira parte do prolongamento - o Braga, nervoso, perdeu o controlo da partida e está agora à mercê do ascendente do Sporting.

101'. Centro de Nani, corte impecável de Aderlan Santos, cedendo canto.

97'. Nani ajeita a bola, remata em arco...mas a bola passa a milímetros do poste! Que perigo!

96'. Alguém que a Luiz Carlos: rematar assim não vale a pena...novo falhanço do brasileiro.

Início do prolongamento

19:18. Excelente recuperação do Sporting, numa altura em que nada fazia prever. Slimani reduziu para 1-2 após falhanço total da defesa do Braga e Fredy Montero, já nos descontos, igualou na sequência de uma apatia da defesa dos arsenalistas. A passividade da turma de Braga comprometeu a vantagem obtida na primeira parte. Tudo em aberto após a reviravolta inesperada dos homens de Marco Silva.

90+6'. Fim do tempo regulamentar, segue-se o prolongamento.

90+3'. Gooooloooo do Sporting!!! Sporting, com menos um, empata a partida! Montero fugiu aos dois centrais e bateu Kritciuk após passe longo!!!

90'. Faltam seis minutos de descontos para serem jogados.

87'. Pressão leonina e nervosismo bracarense.

83'. Gooooloooo do Sporting!!! Corte deficiente do Braga, Slimani ganha o ressalto e remata para o fundo das redes!!!

82'. Substituição na formação do SC Braga: Entra Vincent Sasso e sai Djavan.

82'. Djavan está queixoso e não deverá continuar em campo.

79'. Paulo Oliveira antecipa-se a Éder e impede que Salvador Agra assista o colega para golo! Excelente intervenção defensiva do central.

79'. Cabeceamento perigoso de Paulo Oliveira...rasou a barra!

76'. Kritciuk defende de forma brilhante um cabeceamento quase letal do avançado Slimani!

75'. Substituição na formação do SC Braga: Entra Salvador Agra e sai o lesionado Pardo.

73'. Substituição na formação do Sporting: Entra Fredy Montero e sai Miguel Lopes.

73'. Aderlan Santos evita o golo de Slimani com um corte providencial! Centro bombeado para a área, Kritciuk fiou-se no golpe de vista e Nani, de cabeça, assistiu Slimani!

71'. Cartão amarelo para o «keeper» Kritciuk.

71'. Resposta do Braga: remate de Rafa, mas sem a força suficiente para perigar a baliza de Patrício.

70'. Nani fintou o defesa bracarense, flectiu para dentro e rematou...mas Kritciuk defende com segurança, sacodindo para longe!

63'. Contra-ataque de Rafa desperdiçado pelo mau passe do médio luso; Nani, na resposta, também não dá sequência correcta à tirada leonina.

61'. Substituição na formação do SC Braga: Entra Alan e sai Rúben Micael.

60'. Contra-ataque desequilibrador do Braga: Pardo assiste Éder e este remata em jeito para uma atenta defesa de Patrício! Canto para o Braga.

55'. Boa abertura para a direita, Pardo vai para o um-para-um, remata na diagonal mas a muralha defensiva do Sporting intercepta. Canto.

55'. Cartão amarelo para Éder, acção ridícula do avançado, a retardar a reposição do Sporting.

54'. Substituição na formação do Sporting: Entra Carlos Mané e sai Carrillo.

50'. Pardo centra, Éder vai penetrar e marcar...mas Patrício estende-se e segura a bola em antecipação!

48' Falta ríspida de Luiz Carlos sobre Miguel Lopes: cartão amarelo para o médio arsenalista.

46'. Braga segue com a bola, recomeça a partida no Jamor.

18:14. Primeira parte surpreendente no Jamor: o SC Braga vai vencendo por 0-2 com golos de Éder e Rafa. O Sporting deitou tudo a perder e pode, em apenas 25 minutos, ter destruído as possibilidades de sair do Jamor com a Taça de Portugal nas mãos. Cédric cometeu grande penalidade sobre Djavan e recebeu guia de expulsão; Éder fez o 0-1 e depois, após erro de Miguel Lopes, Rafa bateu com tranquilidade Patrício.

Intervalo

45+2'. Intervalo no Jamor, SC Braga vence confortavelmente por 0-2, jogando com menos uma unidade desde o minuto 15.

45'. Dois minutos adicionais para serem jogados nesta primeira parte.

42'. Rafa tem sucesso na jogada individual, remata...mas a bola sai fraca directamente para as mãos de Patrício.

41'. Djavan atrapalha-se com o seu guarda-redes e dá azo a uma confusão na área do Braga...resolvida ao pontapé, para fora.

40'. Slimani ganha a bola na luta, protege-a dos marcadores directos...vira-se e remata mas a bola sai prensada pela defesa arsenalista. Sobre a pressão do Sporting.

38'. Mauro rasteira Adrien: cartão amarelo para o médio defensivo.

35'. Slimani ganha o ressalto, foge da marcação e encara a baliza...pode marcar...mas Kritciuk atrapalha o argelino e permite o corte da defensiva bracarense!

28'. Surpresa no Jamor: em 25 minutos, o Sporting praticamente deitou tudo a perder, ficando reduzido a dez unidades e sofrendo dois golos.

25'. Goooloooo do Braga!!! Contra-ataque arsenalista, Miguel Lopes cometeu um erro grave e Rafa aproveitou para isolar-se e bater Patrício!!! Colocou a bola por debaixo das pernas de Patrício!!!

25'. Livre de Nani, Carrillo cabeceia em estilo e Kritciuk defende com uma palmada meticulosa! Canto para o Sporting.

23'. Cartão amarelo para o lateral do Braga, Baiano.

21'. Substituição na formação do Sporting: Entra Miguel Lopes e sai João Mário.

20'. Falta dura de Micael sobre William a meio do meio-campo leonino: faltou o cartão amarelo para o médio luso...

16'. Gooooloooo do Braga!!! Éder rematou para um canto, Patrício lançou-se para o lado oposto, está feito o primeiro golo do jogo!!!

16'. Sururu na área: O juiz da partida mostra o cartão vermelho a Cédric, Sporting reduzido a dez unidades.

15'. Djavan faz uma arrancada brutal, passa por uma adversário...e por outro...entra na área com chance de marcar...Cédric faz falta e lança-se contra Djavan! Grande penalidade!

11'. Contra-ataque leonino, quatro elementos no ataque, João Mário endossa a bola para a entrada da área...mas Carrillo recebe mal e mata a jogada!

9'. Sporting com maior ascendente na partida, subindo as suas linhas e dificultando a respiração táctica dos arsenalistas.

6'. Nani ganha o duelo no miolo, ganha espaço e dispara com força...mas a bola passa a dois metros do poste da baliza de Kritciuk.

4'. Falta de Pardo sobre Nani, livre para o extremo marcar - centro bombeado...para fora.

2'. Slimani ganha um canto, boa entrada do argelino nesta partida.

1'. Sai o Sporting com a bola, joga-se no Jamor a festa da final da Taça de Portugal!

Apito inicial

17:15. Ouvido o hino nacional, já na presença das duas equipas, ultimam-se os últimos preparos para o arranque da final da Taça de Portugal. O Sporting dará início ao jogo. Apito inicial do árbitro Marco Ferreira.

16:45. «A equipa fez um trajecto fantástico até aqui, a Taça é um troféu que os adeptos ambicionam muito e seria também um prémio para todos eles, para a região, para toda a família Braga», afirmou Sérgio Conceição na projecção do jogo. «Já tive varias taças na mão, e obviamente que já me imaginei com a Taça de Portugal ganha pelo Sp. Braga em 2015 na minha mão», confessou.

16:40. «Este é o momento decisivo. É o jogo mais importante da temporada. Tivemos vários jogos muito importantes ao longo da época em várias competições, mas neste momento é o jogo mais importante da temporada», afirmou Marco Silva na antevisão do duelo. «Sei que o SC Braga é uma equipa bastante agressiva em todos os momentos do jogo, no bom sentido, é aguerrida e fortíssima na transição ofensiva», comentou.

16:35. Zé Luis, goleador bracarense, não recuperou e será substituído por Éder. Djavan ocupa o lugar do ainda lesionado Tiago Gomes. Sérgio Conceição mantém a aposta no guarda-redes da Taça, Kritciuk, deixando Matheus no banco. No Sporting não existem novidades: Slimani volta, naturalmente, para o ataque leonino, deixando Fredy Montero no banco de suplentes.

16:30. Onze titular Sporting: Rui Patrício; Cédric, Paulo Oliveira, Ewerton e Jefferson; William, João Mário e Adrien; Carrillo, Nani, Slimani

16:25. Onze titular SC Braga: Kritciuk; Baiano, Santos, André Pinto e Djavan; Luiz Carlos, Mauro e Ruben Micael; Pardo, Rafa, Éder

16:00. Na última partida entre Sporting e Braga no contexto da Taça, na época 2011/2012, os Leões venceram por 2-0 na quarta eliminatória; nos dois desafios da presente temporada (ambos para o campeonato) o Sporting levou sempre a melhor: 0-1 na Pedreira com golo de Tanaka, e 4-1 em Alvalade, na penúltima jornada da Liga.

15:50. Em partidas da Taça de Portugal, o Sporting tem o monopólio das vitórias. Em quatorze partidas entre Sporting e Braga na Taça, os Leões venceram nove jogos e os bracarenses apenas venceram três desafios, tendo-se registado apenas dois empates. A maior goleada deu-se na temporada 1960/1961 com um triunfo leonino de 9-0 nos oitavos-de-final.

15:35. No novo milénio, o Sporting apenas festejou três Taças de Portugal (2001/2002 com Lazlo Boloni, 2006/2007 2 2007/2008 com Paulo Bento). Caso conquiste a final desta tarde, o Sporting somará a sua décima sexta Taça de Portugal da História - esta final repete-se 33 anos depois (em 1982 o Sporting bateu por 4-0 o Braga na final da Taça e Manuel Fernandes ergue o troféu).

15:20. Para chegar a esta final, o SC Braga deixou pelo caminho o Alcaíns (4-1), o rival do Minho Vitória de Guimarães (1-2), e, nos oitavos-de-final, o Benfica (1-2 na Luz, momento alto da carreira bracarense). Seguiu-se o Belenenses (7-1), e, na meia-final, o Rio Ave, com um agregado de 4-1 nas duas mãos da eliminatória.

15:10. Para chegar a esta final, o Sporting deixou pelo caminho o FC Porto (grande vitória no Dragão por 1-3, o ponto alto da carreira do Sporting nesta Taça), Sporting de Espinho (0-5 em Espinho), Vizela (por 2-3), Famalicão (4-0 em Alvalade), e, na meia-final, os Leões eliminaram o Nacional da Madeira, batendo os alvinegros no conjunto das duas mãos (3-2).

15:00. O SC Braga chegou pela última vez a uma final da Taça de Portugal na temporada 1997/1998: os bracarenses encontraram o FC Porto na final, acabando por perder por 3-1. Dezasseis anos depois, o Braga atingiu nova final da prova após eliminar o Rio Ave na meia-final; antes deixara para trás o detentor do título, Benfica (1-2 na Luz).

14:50. A última vez que o Sporting marcou presença numa final da Taça de Portugal foi na temporada 2011/2012: os Leões gozavam do estatuto de favoritos mas a vitória, inesperada, acabou por sorrir à Académica. Marinho marcou o único golo da partida (Adrien e Cédric Soares militavam na Académica, emprestados pelo Sporting).

14:35. O Sporting venceu a última Taça de Portugal em 2007/2008, disputando uma final renhida com o FC Porto; o avançado brasileiro Rodrigo Tiuí resolveu a partida a favor dos Leões, marcando dois golos já em período de prolongamento. Desde então, o Sporting não mais festejou qualquer título - sete anos de jejum que poderão hoje ser quebrados.

14:25. O Braga procurará festejar a Taça de Portugal meio século depois da primeira e única conquista do troféu, no remoto ano de 1966. Canário levantou o troféu depois dos arsenalistas baterem, na final, o Vitória de Setúbal (1-0 com golo de Miguel Perrichon). Na meia-final dessa edição, o Braga bateu precisamente o Sporting (3-2 no agregado).

14:20. Sporting e Braga disputarão a final da Taça de Portugal, contemplando a oportunidade de festejarem um troféu importante nesta época 2014/2015. O Sporting terminou em terceiro lugar na Liga, com 18 pontos de avanço para os bracarenses, e poderá vencer uma prova que não comemora desde o ano de 2008 (quando Paulo Bento liderava a equipa).

14:10. Seja bem-vindo à festa da final da Taça de Portugal - assistiremos à final Sporting x SC Braga, jogo que decidirá quem festejará o título da Taça. A partida terá início às 17:15 horas, no Estádio Nacional do Jamor. Acompanhe, em directo e , o jogo Sporting x SC Braga, em Vavel Portugal.