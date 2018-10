Na chegada a Milão, Alberto Contador confirma triunfo no Giro de Itália 2015

Alberto Contador confirmou, na vigésima primeira e última etapa, o triunfo na geral individual do Giro de Itália 2015. Na chegada à cidade de Milão, o ciclista espanhol da Tinkoff-Saxo chegou integrado no pelotão e fechou a prova com um tempo global de 88:22:25 segundos, guardando até ao fim uma vantagem de 1:53 segundos sobre o rival Fabio Aru, corredor da equipa cazaque Astana.

O ciclista espanhol de 32 anos não contou com o apoio total da sua formação mas, muitas vezes largado à sua sorte, foi capaz de segurar a «maglia rosa» dos ataques ferozes de Fabio Aru e Mikel Landa, escudeiro do chefe-de-fila italiano. Contador teve vários percalços durante a prova (uma queda que lhe provocou a deslocação de um ombro, outra queda a duzentos metros do limite dos 3 quilómetros de chegada e um furo na roda) mas manteve a liderança folgada, principalmente após o contra-relógio da 14ª etapa.

Na retina do trilho rumo à glória no Giro 2015 fica também a excelente recuperação de «El Pistolero» na etapa 16, que ligou Pinzolo a Aprica - em pleno Mortirolo, Contador recuperou 51 segundos de atraso para Landa e Aru (após um furo) e cavou um grande fosso para o corredor italiano, dando um passo de gigante rumo ao título. Destaque também para a exibição de Mikel Landa, de 25 anos, neste Giro - foi ele a maior revelação da prova.

Esta é a segunda vitória de Alberto Contador no Giro, pois o corredor tinha já conquistado a edição 2008 da competição. O chefe-de-fila da Tinkoff-Saxo encará agora o desafio do Tour de France 2015, onde terá a concorrência feroz de Nairo Quinana, Alejandro Valverde (ambos da Movistar), Chris Froome (Team Sky) e Vicenzo Nibali (Astana).

Geral individual do Giro de Itália 2015

Posição Ciclista Equipa Tempo 1 Alberto Contador Tinkoff-Saxo 88:22:25 2 Fabio Aru Astana + 1:53 3 Mikel Landa Astana + 3:05 4 Andrey Amador Movistar + 8:10 5 Ryder Hesjedal Cannondale-Garmin +9:52 6 Leopold Konig Team Sky + 10:41 7 Steven Kruisjswik Lotto NL-Jumbo + 10:53 8 Damiano Caruso BMC + 12:08 9 Alexandre Geniez FDJ + 15:51 10 Yuri Trofimov Katusha 16:14

Com a camisola dos pontos ficou Giacomo Nizzolo (com 181 pontos bateu Philippe Gilbert e Sacha Modolo) da Trek Factory Team; na posse da camisola da montanha ficou outro italiano, Giovanni Visconti, da Movistar (125 pontos, mais 3 que Mikel Landa); a Astana foi coroada a melhor equipa.