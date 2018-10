Sporting: Leão da 'Nova Era' quebrou jejum e planeia o futuro

Crónica VAVEL

Ainda que o mundo do futebol seja de natureza imprevisível, avizinha-se por todos os recentes indícios verificados, um futuro promissor para o Sporting Clube de Portugal. A conquista da 16ª Taça de Portugal por parte do clube leonino é a primeira grande consumação desportiva do excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por Bruno de Carvalho desde que assumiu a presidência do clube leonino em Março de 2013. O Sporting conseguiu, com a acção do líder de 43 anos, recuperar do enorme sufoco financeiro em que se encontrava graças ao plano de reestruturação financeira minuciosamente planeado e cumprido, rentabilizar jogadores chave da sua formação, e aproximar-se dos rivais no que concerne à capacidade competitiva proporcionada pelo seu plantel.

Apesar de o clube sediado em Alvalade possuir actualmente uma estrutura directiva sólida, séria, competentente e ambiciosa - estrutura essa que assegura a possibilidade de o clube se reerguer e se reafirmar no panorama da futebol nacional, muitas são as dúvidas quanto à continuidade de elementos chave do futebol do Sporting como Marco Silva ou Augusto Inácio. No entanto, e no caso de uma hipotética saída do treinador Marco Silva, é bem provável que os leões venham a manter a aposta num técnico português que possa tal como técnico lisboeta de 37 anos que há um ano deixou o Estoril para vir treinar o Sporting, catapultar a equipa para a senda das vitórias, rentabilizando igualmente os jogadores da formação leonina. O futuro do actual treinador do Sporting é ainda incerto, sendo esperada uma decisão quanto à sua continuidade ou saída para os próximos dias. O mesmo se sucede relativamente a Augusto Inácio - actual director de futebol dos leões, ainda que já tenha sido noticiado por alguns meios de comunicação social que o mesmo só sairá por vontade própria.

No que respeita ao plantel leonino, alguns nomes como André Carrillo, Diego Capel ou Cédric Soares têm sido apontados à porta de saída, não esquecendo Nani que voltará ao Manchester United após um ano de empréstimo ao clube verde e branco. Considerando tais hipotéticos desfalques (excluíndo o de Nani que é certo), é fundamental que a SAD leonina procure alternativas viáveis não só para o lugar de extremo mas também para o lugar de defesa direito. Hipotéticas saídas como a de William Carvalho ou de Montero obrigarão igualmente o Sporting a ter de ir ao mercado a fim de colmatar tais lacunas. O percurso mais desejável no que concerne ao futebol, seria o de melhorar progressivamente a qualidade do plantel leonino, aliando a jovialidade de jogadores emergentes (a grande maioria), com a experiência de um reduzido número de elementos chave que já tenham provas dadas no futebol. A continuidade de Marco Silva é no entanto fulcral a fim de que o plantel possa assimilar cada vez mais os seus processos, melhorando progressivamente a sua qualidade e elevando-se a um patamar competitivo superior.

Com o triunfo na Taça de Portugal, o Sporting Clube de Portugal confirmou a época positiva que tinha vindo a realizar. Excluíndo algumas prestações no campeonato que deitaram tudo a perder na luta pelo título, assim como a derrota preoce nos 16-avos-de-final da Liga Europa (ainda que diante de um Wolfsburgo ao seu mais alto nível), o plantel de Alvalade correspondeu àquilo que lhe foi exigido, apresentando-se no geral a um bom nível e melhorando significativamente com o decorrer da época, não só do ponto de vista exibicional mas também no que concerne aos resultados alcançados.

Ainda que o píncaro dos festejos se tenha dado no Estádio José de Alvalade XXI, as celebrações dos adeptos sportinguistas deram-se um pouco por todo o país, reflectindo a euforia dos mesmos após um longo alheamento dos títulos que durou 7 anos. Espera-se agora que o Sporting Clube de Portugal possa prosseguir o seu processo de evolução, consolidando-se progressivamente como um sério candidato à conquista de todos os títulos nacionais, aspirando igualmente resultados europeus que o dignifiquem e o elevem enquanto insituição desportiva.