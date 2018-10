Notícia VAVEL perto de ser confirmada: Benítez fala sobre o ingresso no Real

Rafa Benítez já chegou a Madrid para assinar contrato com o Real Madrid, tal como a redacção de Vavel Portugal adiantou com segurança no passado dia 25 de Maio . Todos os dados apontam para que técnico de 55 anos assine contrato na próxima Quarta-feira.

O novo treinador da equipa «merengue» veio do Nápoles onde esteve de 2013 a 2015, substituindo o demissionário Carlo Ancelotti, que terminou 2014/2015 sem qualquer taça conquistada. O técnico que nasceu em Madrid foi jogador do Real entre 1974 e 81 mas apenas actuou pela equipa B, o Real Madrid Castilla. Segundo o site do jornal Marca o treinador está muito feliz e concretiza o sonho de orientar o colosso galáctico.

«Estou esperançoso e contente, mas de qualquer maneira ainda há coisas que temos de falar», afirmou o próximo treinador da armada «blanca» liderada por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Iker Casillas, Sergio Ramos e companhia.