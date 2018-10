Chiellini sobre golo de Messi na final da Taça: «Não o poderia fazer em Itália»

Giorgio Chiellini, defesa internacional da Juventus, considerou que em Itália Messi não teria marcado o brilhante golo perante o Athletic, na final da Taça do Rei. «Sem dúvida é um grande golo, mas creio que Messi não o poderia fazer em Itália, onde se defende muito melhor que em Espanha. Na Liga espanhola joga-se melhor que na Série A mas defende-se muito pior», declarou o central

O italiano, que marcará presença na final da UEFA Liga dos Campeões, acha que Messi está, neste momento, muito acima de todos os outros: «Messi é o deus do futebol. É dificil compará-lo a Maradona ou Pelé mas seguramente é o melhor dos últimos 30 anos», afirmou. O central «bianconeri» falou também sobre o seu reencontro com Luis Suárez. «Claro que o vou cumprimentar antes da partida, quem me conhece sabe que não haverá problema algum. Será como defrontar Benzema ou Chicharito há que estar atento à sua movimentação».

Chiellini concluiu afirmando que o emblema italiano tem grandes possibilidades de triunfar na final da Liga dos Campeões. «Chegámos aqui com grande mérito e se fizermos as coisas com coragem e limitarmos a qualidade do Barcelona teremos possibilidades».