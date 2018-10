Luís Figo sobre a demissão de Blatter: «A mudança está finalmente a chegar»

«Um dia bom para FIFA e para o futebol. A mudança está finalmente a chegar», afirmou, na ressaca da demissão de Joseph Blatter, o antigo internacional português, que foi um dos candidatos à presidência da FIFA com a bandeira eleitoral do ataque à falta de rigor e de transparência que, segundo o próprio, grassa pelo organismo que tutela o futebol mundial.

«Como disse na minha declaração de sexta-feira: o dia podia tardar, mas chegaria. Ele aí está! Devemos agora, de forma responsável e serena, procurar uma solução consensual em todo o mundo para que comece uma nova era de dinamismo, transparência e democracia na FIFA», declarou o antigo dirigente do Internazionale, que, após o rebentamento do caso judicial «FIFA Gate», vê confirmadas as suspeitas por si veiculadas na campanha eleitoral.

Ainda incerta será a possibilidade de Luís Figo encarar nova candidatura à liderança da FIFA; o antigo melhor jogador do mundo limitou-se a expressar o desejo de uma «solução consensual». «Devemos agora, de forma responsável e serena, procurar uma solução consensual em todo o mundo para que comece uma nova era de dinamismo, transparência e democracia na FIFA», expressou.