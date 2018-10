Pedro Caixinha campeão pelo Santos Laguna

O Santos Laguna, orientado por Pedro Caixinha e onde também actua o cabo-verdiano Djaniny, trazia uma vantagem de 0-5 do encontro da primeira mão da final do campeonato mexicano, frente ao Querétaro do brasileiro Ronaldinho Gaúcho. A jogar em casa a formação orientada pelo português saiu derrotada por 0-3, com golos de Mário Osuna, Yasser Corona e Angel Sepulveda, todos na primeira parte.

Ronaldinho Gaúcho ainda viu um golo ser-lhe anulado pelo árbitro por se encontrar em posição irregular, e no final foi mesmo o Santos Laguna e Pedro Caixinha a celebrarem o título de campeões mexicanos. Este foi o terceiro campeonato conquistado pela equipa no seu historial, que já haviam sido ganhos em 2008 e 2012.