Última hora: Benfica perto de chegar a acordo com Rui Vitória, Jesus de saída

Rui Carlos Pinho da Vitória, que comanda actualmente o Vitória de Guimarães, está perto de suceder no cargo de técnico do Benfica ao experiente Jorge Jesus. Vavel Portugal sabe, segundo fontes próximas de Rui Vitória, que esteve no comando dos vimaranenses nas últimas quatro épocas, que o técnico de 45 anos é a aposta do presidente encarnado em detrimento de Jesus ( auferia 4 milhões por época), técnico marcante que levou o Benfica à conquista do bicampeonato.

Existe um pré-acordo assinado entre Rui Vitória e o Benfica, que compromete ambas as partes a uma ligação que estará perto de ser confirmada; Luis Filipe Vieira preferiu apostar na contratação de sangue novo, de modo a abraçar um projecto baseado na formação.

Nascido em Alverca do Ribatejo, o técnico português já trabalhou na equipa encarnada: foi treinador da equipa de Juniores - sub19 - de 2004 a 2006. Rui Vitória é conhecido pelo seu perfil moderno e capacidade de aproveitar os recursos da formação, partindo para o seu próximo trabalho com a responsabilidade de conduzir a equipa encarnada à conquista do tricampeonato.