Rui Vitória: na iminência de ser o escolhido para seguir legado de Jorge Jesus

Benfica está prestes a assegurar a contratação de Rui Vitória, treinador de 45 anos que será o escolhido de Luis Filipe Vieira para dar seguimento ao legado do marcante Jorge Jesus, obreiro técnico do tão almejado bicampeonato encarnado.

O treinador do Vitória de Guimarães tem um pré-acordo assinado com as águias, instrumento contratual que permite garantir colmatar a saída de Jorge Jesus - o técnico de 60 anos não chegou a acordo com o Benfica, tendo as negociações arrefecido na mesma medida que aqueceram as conversações com o treinador vimaranense.

Vieira vincou a aposta na formação e numa nova ideologia técnica e desportiva, facto que afastou Jorge Jesus das negociações no cargo de treinador; embora ainda não haja uma confirmação, é altíssima a probabilidade de Jesus abandonar a Luz e de Vitória tomar as rédeas das águias bicampeãs.