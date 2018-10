Do Benfica para o Sporting? Jorge Jesus negoceia com o Sporting

A quebra das negociações entre Jorge Jesus e o Benfica abriu espaço para o planeado avanço do Sporting, que neste momento tenta acertar os detalhes contratuais da contratação do treinador das águias.

O acordo não se prevê de fácil conclusão, devido ao salário chorudo a que Jorge Jesus está habituado e às parcas possibilidades financeiras do clube leonino - uma engenharia financeira liderada por Álvaro Sobrinho (a sua sociedade detém mais de 25% da SAD leonina) está em desenvolvimento, de modo a garantir uma proposta elevada e aliciante.

Apesar das notícias disseminadas pela comunicação social indicarem Jorge Jesus como o novo treinador do Sporting, a redacção de Vavel Portugal mantém certas cautelosas reservas quanto ao desfecho narrado pela grande maioria dos órgãos informativos; sabemos que as negociações decorrem naturalmente mas sublinhamos que o acordo ainda não foi alcançado.

Pendente ainda está o caso da saída do actual treinador do Sporting, Marco Silva; o diferendo mantido com o presidente Bruno de Carvalho levará à saída do jovem técnico de Alvalade (informação avançada em primeira mão por Vavel Portugal) mas os contornos da rescisão estão ainda longe de estarem finalizados.