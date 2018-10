Última Hora: Sporting rescinde com Marco Silva

Marco Silva tinha sido convocado para uma reunião em Alvalade com o presidente Bruno de Carvalho, evento esse agendado para as 15h00. Agora em comunicado, o Sporting anuncia algo que já era esperado por todos, a saída do técnico alegando justa causa. Fica assim aberto o caminho, para que Jorge Jesus possa ser oficialmente confirmado, como o novo treinador dos leões.

Leia todo o comunicado:

"O Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal, Futebol - SAD, informa que foi accionado o processo de rescisão do contrato de trabalho com treinador Marco Silva invocando justa causa. Nesse sentido, foram dadas indicações expressas aos órgãos competentes para de imediato desenvolverem os necessários procedimentos, tendo hoje, Marco Silva sido informado desta decisão com efeitos imediatos".