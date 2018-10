Última hora: Benfica oficializa saída de Jorge Jesus

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que em função das notícias veiculadas ontem e hoje relativamente a um possível compromisso com outra SAD do nosso atual Treinador da equipa principal de futebol, foram encerradas quaisquer negociações relativas a uma eventual renovação do contrato que termina em 30/Jun/2015. Em consequência, iniciaram-se conversações preliminares relativas a potenciais candidatos a Treinador da equipa principal de futebol»