Mudança arsenalista: Sérgio Conceição cede lugar a Paulo Fonseca

Sérgio Conceição está de saída do comando técnico do SC Braga, após a derrota frente ao Sporting CP na final da Taça de Portugal, no Jamor. Serão os últimos dias de uma relação profissional que dura, assim, apenas um ano.

Recorde-se que António Salvador, presidente dos minhotos, veio publicamente expressar a sua opinião acerca da reviravolta inesperada dos leões, relacionando-a com a incompentência da sua equipa. «Algumas horas após a final do Jamor, continuo a sentir uma enorme frustração pelo resultado. Sei que é uma mágoa que partilhamos, sobretudo pela noção de que estivemos muito perto de fazer história. Se durante toda a semana notei o empenho, a ambição e a união do grupo, o que elevou a minha convicção na vitória, mais crente estava na conquista quando, a escassos minutos do final, vencíamos justamente por dois golos. Reconhecendo que o futebol é fértil em surpresas, também sei que na maior parte das vezes a surpresa é fruto da incompetência e admito que não fomos suficientemente competentes para guardar tudo o que tínhamos sabido construir.», publicou no site oficial do Braga.

Neste sentido, o jornal «A BOLA» veio garantir que o presidente braarense Salvador aguardava que o técnico abandone o emblema bracarense pelo próprio pé, o que não aconteceu, pelo que deverá ser o presidente a garantir o seu despedimento, pagando a devido indemnização.

Ao que tudo indica, Conceição deverá prosseguir a sua carreira no FC Metz (que foi despromovido à segunda liga francesa), enquanto que o nome que surge como principal candidato a orientar os «Guerreiros do Minho» na próxima época é o de Paulo Fonseca, que poderá deixar o Paços de Ferreira a qualquer momento.