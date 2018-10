Após 'dobradinha', Vítor Pereira está de saída do Olympiakos

Vítor Pereira está de saída do Olympiakos, na sequência de uma alegada negociação contratual à revelia do consentimento da direcção do clube de Pireu. O treinador terá encetado conversações com o clube escocês Rangers FC, facto que despoletou a censura da direcção do campeão grego.

O treinador português, que ingressou em Janeiro de 2015 no Olympiakos, venceu a liga grega e também a Taça helénica mas verá a sua ligação ao clube ser finalizada nos próximos dias, mediante um despedimento por justa causa - na origem, a viagem à cidade de Glasgow, na Escócia, para negociar a ida para o Rangers FC (clube que acabou por não obter a promoção à principal liga escocesa).

A viagem do treinador, efectuada há duas semanas (na altura o Rangers estava a lutar pela subida) deixou a direcção do clube grego desiludida, e iniciou o processo de despedimento, seis meses depois da ida do ex-técnico do FC Porto para Atenas.