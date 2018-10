Jorge Jesus responde à polémica «com a consciência do dever cumprido»

Jorge Jesus treinou a equipa encarnada por seis épocas, levando o Benfica a conquistar o campeonato nacional por três vezes, duas delas consecutivas. O clube da Luz conquistou, ainda, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira com Jorge Jesus no comando.

Relativamente à recente polémica referente à ida de Jorge Jesus para o Sporting, o técnico não deixa de responder e confirma a rescisão de contrato com o Benfica. No comunicado enviado à imprensa, Jorge Jesus não faz qualquer referência à sua ida para Alvalade mas deixa claro que abandonará o Benfica mas não sabe agradecer pela oportunidade que lhe foi concedida de treinar este clube e, também, pelo carinho que foi sempre demonstrado para com o técnico. Além disto, Jorge Jesus salienta, ainda, que viveu momentos muito felizes e marcantes no Benfica, momentos que diz não esquecer.

Tudo isto se poderá ler no seguinte comunicado, enviado à imprensa, na sua íntegra:

«Diz-se que na vida por cada porta que se fecha uma outra se abre. Cumpro, este mês, o fim de um ciclo de seis épocas desportivas ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, que me possibilitou viver alguns dos momentos mais felizes e marcantes da minha vida profissional… e essas são as memórias que, para sempre, em mim perdurarão.

Ao longo desse período sempre ofereci o meu melhor em proveito do clube, tentando respeitar a sua história e grandeza. Contudo, todas as épocas têm o seu fim e as instituições são sempre maiores do que as pessoas que ao longo da sua vida por ela vão passando. Parto, com a consciência do dever cumprido, grato pelo carinho e oportunidade com que fui brindado ao longo deste período.

Sinceros Cumprimentos

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus».