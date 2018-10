Hamilton liderou a sessão mas acabou nas barreiras (foto: Sutton) FP2 do GP do Canadá : Hamilton segue na frente mas sofre acidente

Tal como na primeira sessão de treinos livres Lewis Hamilton liderou o FP2 do GP do Canadá a Mercedes colocou-se no topo da tabela de tempos. Só que desta feita tal como se esperava a sessão foi marcada pela chuva que se abateu e com o acidente do inglês durante a sessão.