Resultado Juventus x Barcelona na Liga dos Campeões 2015 (1-3)

Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Michel Platini entrega o troféu a Xavi... e aí está o BARCELONA É CAMPEÃO EUROPEU!!!

E agora começam a subir para a tribuna os jogadores do Barcelona e será precisamente Xavi, que irá levantar o troféu da Liga dos Campeões.

Nota ainda para dois jogadores. Xavi e Pirlo, ambos fizeram hoje o último jogo ao serviço dos respectivos clubes. O catalão sai com mais um troféu no currículo (25 no total).

Segue-se agora a equipa da Juventus, com os jogadores do Barcelona a fazerem a chamada «guarda de honra» aos jogadores transalpinos.

O quinteto de arbitragem liderado pelo turco Cuneyt Çakir sobe agora à tribuna para receber as medalhas.

No ano estreia ao serviço do Barcelona como treinador, Luís Enrique faz o triplete, conquistando campeonato e taça de Espanha e agora a Liga dos Campeões. A Juventus em oito finais perdeu em seis delas.

A Juventus perde pela terceira vez uma final da Liga milionária, depois de ter sido derrotada em 2003 e 1998. A equipa italiana já não ganha o «caneco» desde 1996, na final frente ao Borussia Dortmund.

Quatro anos depois o Barcelona volta a ser campeão europeu, sucedendo ao seu rival Real Madrid. A equipa blaugrana vai levar para casa o troféu original, em vez da habitual réplica, visto ser a quinta vez que conquista a Liga dos Campeões.

Triunfo justo do Barcelona. Foi a equipa que mais ocasiões de golo flagrantes criou e esteve quase sempre por cima do jogo. Quanto à Juventus foi um digno vencido e teve forças para empatar, e depois importunar os catalães.

FINAL DA PARTIDA, O BARCELONA É CAMPEÃO EUROPEU AO BATER A JUVENTUS POR 1-3!

90+7' GOOOLLLOOO DO BARCELONA!!! Contra-ataque com Pedro a assistir Neymar, que atira sem hipóteses para Buffon.

90+4' Alteração no Barcelona, saiu Suárez e entra Pedro.

90+2' Remate de Tévez à figura de Ter Stegen.

90+1' Alteração no Barcelona, saiu Rakitic e entra Mathieu.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos.

89' Remate de Marchisio e Ter Stegen a voar para uma boa defesa.

89' Substituição na Juventus, saiu Evra e entra Coman.

84' Substituição na Juventus, saiu Morata e entra Llorente.

81' Passe de Rakitic e Piqué na área a rematar por cima da baliza.

79 Substituição na Juventus, saiu Vidal e entra Pereyra.

78' Canto de Pirlo e Pogba de cabeça ao segundo poste atira por cima.

77' Alteração no Barcelona, saiu Iniesta e entra Xavi.

77' Livre directo de Messi por cima da baliza.

71' Golo anulado ao Barcelona!!! Neymar mete a bola na baliza, mas com a mão.

70' Cartão amarelo para Suárez.

68' GOOLLLOOO DO BARCELONA!!! Arranque de Messi, que dispara forte à entrada da área, Buffon defende para a frente e Suárez na recarga atira para o fundo das redes.

64' Pontapé de meia distância de Pobga, com Ter Stegen a segurar.

62' Remate de Tévez e a bola não passa longe da baliza.

55' GOOOLLLOOO DA JUVENTUS!!! Lichtsteiner entra na área e serve Tévez, este remata à meia volta, Ter Stegen defende para a frente e na recarga Morata toca para dentro da baliza.

51' Jogada incrível do tridente ofensivo do Barcelona toda ao primeiro toque, com Messi a rematar ao lado.

49' De novo Suárez atirar, mas por cima da baliza.

48' Contra-ataque do Barcelona em superioridade numérica, Rakitic serve Suárez e este a rematar para mais uma grande defesa de Buffon.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O BARCELONA!

Tem valido à Juventus Buffon, que com boas defesas vai mantendo os transalpinos na partida. Veremos o que nos irá trazer a segunda parte.

A equipa espanhola chegou à vantagem logo aos quatro minutos, numa boa jogada colectiva concluída por Rakitic. De resto diga-se que o placar até acaba por pecar por escasso, dadas as várias oportunidades criadas pelo Barça.

Primeira parte de grande nível com futebol bem jogado por ambas as partes, mas com um claro domínio do Barcelona, face a uma Juventus que procura jogar no erro dos catalães.

INTERVALO DO JOGO, O BARCELONA VENCE A JUVENTUS POR 0-1!

44' Pontapé de Marchisio à figura de Ter Stegen.

41' Cartão amarelo para Pogba por rasteirar Messi.

40' Outra vez o uruguaio atirar e Buffon com uma palmada a defender.

39' Remate cruzado de Suárez e a bola passa muito perto do poste.

35' Dez minutos para o intervalo, com um ritmo agora bem mais lento e a Juventus a conseguir segurar as investidas do Barça, e a chegar mais vezes junto da área de Ter Stegen.

27' Agora é Neymar que atira fraco para as mãos de Buffon.

24' Remate de Morata com a bola sair ao lado.

20' Vinte minutos de jogo com um maior domínio do Barcelona, que já marcou e podia ter aumentado o placar. A Juventus até entrou bem, mas tem vindo a ser empurrada para a sua defesa, face às dificuldades em travar o ataque catalão.

13' Que defesa incrível de Buffon!!! Suárez entra na área e toca atrasado para Daniel Alves que atira de primeira e só o guardião italiano impede o golo.

11' Cartão amarelo para Vidal por derrubar Busquets.

9' Parada e resposta, agora é Neymar à entrada da área a rematar para fora.

8' Responde a Juve com Morata a servir Vidal e o chileno dispara por cima da baliza.

4' GOOOLLLOOO DO BARCELONA!!! Combinação de Neymar com Iniesta, este entra na área e toca para Rakitic que atira para o fundo da baliza.

1' Primeiro remate do jogo pertence a Tévez, mas muito por cima.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU A JUVENTUS!

19:43. Entram as equipas no relvado.

19:35. Vai começar a cerimónia de abertura da final.

19:30. As duas equipas já recolherm aos balneários. Daqui a pouco o início da final da Liga dos Campeões.

19:12. Entra agora a equipa do Barcelona para o aquecimento.

19:05. Os jogadores da Juventus já aquecem no relvado. No lado do Barcelona, só Ter Stegen ainda aquece.

18:52. As duas equipas já chegaram ao Estádio Olímpico de Berlim, onde nas bancadas os adeptos de ambos os lados vão fazendo a festa.

18:47. No banco de suplentes do Barcelona vão sentar-se Bravo, Bartra, Adriano, Mathieu, Xavi, Rafinha e Pedro.

18:45. No banco de suplentes da Juventus vão estar Storari, Ogbonna, Padoin, Sturaro, Pereyra, Coman e Llorente.

18:42. A Juventus vai jogar com Buffon na baliza, a defesa composta por Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci e Evra, no meio-campo Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal, no ataque Morata e Tévez.

18.40. O Barcelona vai alinhar com Ter Stegen na baliza, a defesa formada por Jordi Alba, Piqué, Mascherano e Daniel Alves, no meio-campo Rakitic, Busquets e Iniesta, na frente Neymar, Messi e Suárez.

18:30. A última vez que o Barcelona esteve na final foi em 2011, derrotando na altura o Manchester United por 3-1. Do outro lado a Juventus, já não chegava ao jogo decisivo desde 2003, tendo sido derrotada nas grandes penalidades pelos também italianos do AC Milan.

17:40. Já a Juventus jogará hoje a sua terceira final contra formações espanholas. Na primeira em 1976-1977, frente ao Athletic Bilbao, a contar para a Taça UEFA, venceu num total de 2-2 nas duas mãos, com 1-0 em Itália e 2-1 no País Basco. Em 1997-1998, perdeu diante do Real Madrid por 1-0 na Liga dos Campeões.

16:50. O Barcelona costuma dar-se bem frente a equipas italianas. É isso que nos mostra o registo histórico dos blaugrana, que em 43 desafios venceram 21, empataram 13 e perderam nove.

16:05. A última vez em que ambos se defrontaram, a vitória acabou por sorrir aos de Turim. Foi na temporada de 2002-2003, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com a Juventus a vencer por 1-2 em Camp Nou após prolongamento, depois de uma igualdade a um golo na primeira mão em Itália.

15:50. No que diz respeito ao histórico dos confrontos, os dois conjuntos já mediram forças em seis ocasiões, onde o equilíbrio é o factor dominante. Duas vitórias para cada uma delas e dois empates.

13:30. Onzes prováveis do jogo Juventus x Barcelona:

13:10. Esta final (que é inédita na História) colocará frente-a-frente Massimiliano Allegri e Luis Enrique, ambos a realizarem um excelente trabalho nos clubes; os dois treinadores perseguem o primeiro título da UEFA Liga dos Campeões após verem os seus méritos reconhecidos internamente, com as conquistas da Liga e Taça.

12:50. A Juventus buscará hoje quebrar o jejum que dura desde 1996, altura em que o técnico Marcello Lippi conduziu a «Vecchia Signora» ao título europeu; já o Barcelona, que vive um arranque de milénio espectacular, poderá suceder ao rival Real Madrid, voltando a celebrar o troféu, e novamente com um treinador espanhol ao leme: Luis Enrique.

12:35. A Juventus conquistou a UEFA Liga dos Campeões por duas ocasiões: a primeira foi na época 1984/1985 sob a batuta do lendário Michel Platini, contra o Liverpool; a segunda conquista ocorreu já na temporada 1995/1996, numa final disputada contra o Ajax e apenas decidida nas fatídicas grandes penalidades.

12:20. O Barcelona já conquistou a UEFA Liga dos Campeões por quatro vezes (1991/1992 contra a Sampdoria, 2005/2006 diante do Arsenal, 2008/2009 e 2010/2011 ambas as finais contra o Manchester United). São já 3 troféus neste milénio, com Frank Rijkaard (1) e Pep Guardiola (2) a marcarem uma era de sucesso total no Barcelona.

11:55. Lionel Messi é o melhor marcador da prova, com 10 golos assinados, os mesmos que o já eliminado Cristiano Ronaldo; o astro argentino lidera o tridente ofensivo mais concretizador da História do futebol espanhol: Messi, Neymar e Luis Suárez, marcaram ao todo 120 golos na temporada 2014/2015, batendo o recorde de Benzema, Cristiano Ronaldo e Higuaín de 2011/2012.

11:40. O momento mais alto da campanha do Barcelona foi, de facto, a tremenda eliminatória frente ao Bayern, na meia-final; os catalães cilindraram os bávaros de Pep Guardiola (último técnico a vencer a prova pelo Barça) por 3-0 no Allianz Arena (bis de Messi e golo de Neymar) e perderam por 2-3 em Camp Nou, eliminando o vencedor do troféu em 2012/2013.

11:25. O momento mais alto da caminhada da Juventus foi, de facto, a eliminação do Real Madrid, na meia-final: em Turim, Álvaro Morata e Tévez marcaram os golos do triunfo (2-1) e, em pleno Santiago Bernabéu, foi novamente o canterano «merengue» Morata a empurrar o Real para fora da prova (1-1 na segunda mão).

11:15. A Juventus chegou a esta final depois de angariar dez pontos (na fase de grupos) e de, posteriormente, eliminar Borussia Dortmund, Mónaco e por fim Real Madrid, eliminando o detentor do troféu. O Barcelona chegou até aqui após 15 na fase de grupos e posteriores eliminações de Manchester City, PSG e Bayern Munique.

11:00. Esta final será polvilhada por talentos inexcedíveis que marcaram eras, tanto na Juventus como no Barcelona; o regista Andrea Pirlo comandará o meio-campo da Juventus, com a segurança do histórico Gianluigi Buffon na baliza; no Barcelona, Lionel Messi liderará um ataque fulminante, municiado pelo génio Andrès Iniesta.

10:50. A Juventus de Massimiliano Allegri terminou a Serie A com 87 pontos, enquanto que o Barcelona de Luis Enrique obteve 94 pontos; os dois campeões juntaram à Liga as taças: o Barcelona bateu na final o Athletic (3-1) enquanto a Juventus venceu a Lazio (2-1 após prolongamento). Esta será a oitava presença de ambos numa final da Liga dos Campeões.

10:35. Nesta grande final Juventus x Barcelona estarão frente-a-frente os dois campeãos nacionais de Espanha e Itália; os dois campeões tiveram sucesso também nas respectivas Taças de Portugal, realizando ambos a chamada 'dobradinha'. Duas equipas dominadores internamente que disputarão o troféu da UEFA Liga dos Campeões.

10:20. Seja bem-vindo à transmissão da final da UEFA Liga dos Campeões 2014/2015, jogo Juventus x Barcelona que terá lugar no Estádio Olímpico de Berlim, às 19:45 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Juventus x Barcelona, em directo e, em Vavel Portugal.