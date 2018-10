FC Porto recebe 7,5 milhões: Casemiro de regresso ao Real Madrid

O Futebol Clube do Porto não irá contar com o médio Casemiro na próxima temporada. Depois do empréstimo de uma época, os dragões tentaram accionar a opção de compra por 15 milhões de euros, mas os direitos desportivos que o Real Madrid detinha falaram mais alto. Depois de uma época em que mostrou o seu real valor no FC Porto, o canarinho regressa a Madrid com os responsáveis azuis e brancos a encaixar 7,5 milhões de euros, valor de indemnização que os blancos pagam aos dragões.

O patrão do meio-campo portista regressará a Madrid

Na época 2014/2015 o FC Porto garantiu o empréstimo do internacional brasileiro, Casemiro. O início da aventura na cidade Invicta não foi fácil e a afirmação de Casemiro a titular no meio-campo defensivo demorou meia época. Alternando com Rúben Neves, Herrera e Marcano a verdade é que Casemiro se afirmou, demonstrando rigor táctico, alguma técnica, capacidade de recuperação de bola e forte meia distância. Ao serviço dos dragões, o centro campista jogou por 41 ocasiões, tendo concretizado 4 golos, dos quais se destaca o extraordinário livre marcado na Liga do Campeões frente ao Basileia.

O Real Madrid observou variadíssimas vezes a exibições de Casemiro e nem mesmo os 15 milhões de euros que o Porto estaria disposto a pagar fizeram com que os blancos recuassem na intenção de reaver Casemiro. O Porto perde assim um titular importantíssimo, falando-se em nomes como Danilo Pereira do Marítimo ou o já garantido André André que foi contratado ao Vitoria de Guimarães para poderem substituir o trinco brasileiro. Como indemnização, o FC Porto irá receber cerca de 7,5 milhões de euros e Casemiro irá prosseguir a sua carreira ao serviço dos blancos.

Nas redes sociais, o jogador afirma que está muito feliz por regressar a casa, terminando a sua afirmação com a habitual: «Hala Madrid». Nesta mesma afirmação, o atleta agradece o ano extraordinário que teve no FC Porto, mostrando-se muito grato ao treinador Julen Lopetegui, aos companheiros e aos fantásticos adeptos dos FC Porto.